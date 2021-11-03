Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekim enflasyonu açıklandı, TÜİK yine inandırıcılıktan çok uzak /03 Kasım 2021 10:44

Ekim enflasyonu açıklandı, TÜİK yine inandırıcılıktan çok uzak

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayında enflasyon yüzde 2,29 arttı, yıllık bazda ise 19,89 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

ENAG'a göre aylık enflasyon yüzde 6,90

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) enflasyon raporuna göre ise Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekim ayında yüzde 6,90 arttı. ENAG, tüketici fiyat endeksinin 12 aylık dönemdeki artış oranını ise yüzde 49,87 olarak açıkladı.

ENAG'ın raporuna göre gıda ve alkolsüz içeceklerde artış oranı yüzde 9,11 oldu. Sağlıkta 12,43 olan artış oranı giyim ve ayakkabıda 13,94 olarak kayda geçti. Eğlence ve kültürde enflasyon oranını yüzde 11,04 olarak açıklayan grup, çeşitli mal ve hizmetler kategorisinde bu oranın yüzde 14,76 olduğunu raporladı.
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