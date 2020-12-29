'Ekip Şam'da' iddiası! Suriye ile barışıyor mu?

Ahvalnews'in News24'ten çevirdiği habere göre üst düzey istihbaratçılar ve askerlerden oluşan grup Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümet temsilcileri ile görüşmelere başladı.







İsmini vermeyen bir kaynak durumla ilgili olarak, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkinin, krizin en şiddetli anlarında bile kopmadığını belirtti.





Aynı kaynak Rusya'nın arabuluculuğunda başlayan görüşmelerin yakında iki ülke tarafından da duyurulacağını ifade etti.





Suriye hükümetinin ülkenin çıkarları ve güvenliği için Türkiye, Irak ve İran dahil herkes ile diyaloğa hazır olduğu aktarıldı.





Heyetin Suriye'de neler konuştuğuna dair ise bir bilgi verilmedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül'de Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak her konuda diyaloğa açık olduklarını söylemişti.



