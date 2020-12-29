Samanyolu Haber /Gündem / 'Ekip Şam'da' iddiası! Suriye ile barışıyor mu? /29 Aralık 2020 10:42

'Ekip Şam'da' iddiası! Suriye ile barışıyor mu?

Türkiye'den üst düzey bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'a gittiği iddia edildi. Bu ziyaretin Tayyip Erdoğan'ın "sorunları diyalog yoluyla çözüme kavuşturmak niyetindeyiz" açıklamasının ardından geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

Ahvalnews'in News24'ten çevirdiği habere göre üst düzey istihbaratçılar ve askerlerden oluşan grup Rusya'nın arabuluculuğunda Suriye hükümet temsilcileri ile görüşmelere başladı.

İsmini vermeyen bir kaynak durumla ilgili olarak, Suriye ve Türkiye arasındaki ilişkinin, krizin en şiddetli anlarında bile kopmadığını belirtti.

Aynı kaynak Rusya'nın arabuluculuğunda başlayan görüşmelerin yakında iki ülke tarafından da duyurulacağını ifade etti.

Suriye hükümetinin ülkenin çıkarları ve güvenliği için Türkiye, Irak ve İran dahil herkes ile diyaloğa hazır olduğu aktarıldı. 

Heyetin Suriye'de neler konuştuğuna dair ise bir bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül'de Twitter hesabından bir mesaj yayımlayarak her konuda diyaloğa açık olduklarını söylemişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Ekip Şam'da' iddiası! Suriye ile barışıyor mu? Sonraki Haber >>

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:52:46