Samanyolu Haber /Gündem / Ekmeğe zam kapıda /09 Temmuz 2021 21:23

Ekmeğe zam kapıda

Un fiyatı ve girdilerdeki artışı hatırlatan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilineceğini söyledi.

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Ekmeğe zam geleceği yönündeki iddialar ile ilgili konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, artan un fiyatlarını hatırlatarak uyarıda bulundu: Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz. Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi; elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, ekmeğe zam iddiaları ile ilgili konuştu.Çetin, şunları söyledi: "Mayıs ayından itibaren un fiyatlarına had safhada zam geldi. Bu zamlardan tabi ki fırıncı esnafı etkileniyor. Un fiyatlarının güncellenmesi, eski seviyelerine getirilmesini talep ediyoruz.

Aksi takdirde ister istemez gerek un fiyatlarının yükselmesi, gerek genel girdilerimizin, elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi girdilerimizin yükselmesinden ötürü yeni bir fiyat ayarlanması yapılabilir.”

"Temenni ve tahmin ediyoruz ki un fiyatlarına güncelleme yapılacaktır" diyen Çetin "Mayıs ayı içerisinde 50 kilosu 130-135 lira olan un fiyatları 160-180 lira bandına kadar çıktı. Şu an aldığımız un fiyatları bu seviyede.

Tabii ki yeni bir maliyet, yeni bir çalışma gerçekleştireceğiz güncel fiyatlardan, ona göre bir talebimiz olacak. Ama zammı şu an düşünmüyoruz, fiyatların güncellenmesi konusunda katkı ve destek istiyoruz. Duyumlarımızda bu konuda inşallah bir çalışma olacak" diye konuştu.

Çetin, şöyle devam etti: "Şu anda ortalama hammaddelerimize ve genel girdilerimize toplamda yüzde 40-50 seviyesinde fiyat artışı söz konusu. Biz de bunu oturacağız değerlendireceğiz, maliyetlerimizi yapacağız, ona göre gerekiyorsa talep edeceğiz. Şu anda ekmek fiyatlarıyla ilgili bir talebimiz yok.

Süreçler zor, esnafım sıkıntılı, malum pandemiden çıktık vatandaşlarımızda sıkıntılı. En son tercihimiz ekmek fiyatının yeniden güncellenmesi ama mecbur kaldığımız noktada bizde yetkililerden bir fiyat güncellemesi talep edeceğiz.”
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