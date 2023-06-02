Samanyolu Haber /Gündem / Ekmeğin fiyatı 10 TL’ye fırlayabilir /02 Haziran 2023 09:36

Ekmeğin fiyatı 10 TL’ye fırlayabilir

Seçim bitti. Her sektörden zam haberi gelmeye başladı. Sırada ekmek üreticileri var! Fırıncılar, İstanbul’da şu an 6 liraya satılan 240 gram ekmeğe zammın kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ekmeğin gramajının 260’a çıkartılarak fiyatının da 10 lira yapılmasını istiyorlar. Söz konusu düzenleme pratikte ekmeğe 3,5 TL zam anlamına geliyor!

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Seçim öncesinde iktidarın talimatıyla baskılanan ekmek zammının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Fırıncıların zam oranı üzerine çalışmaya başladıklarını söyleyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, 6 TL’ye satılan ekmeğe sektörün haziran ayının ilk haftasından itibaren zam yapmak istediğini belirtti.

BOZUK PARA BULAMIYORUZ!

Sözcü gazetesinin haberine göre, piyasada 1 TL başta olmak üzere bozuk para da bulunamadığını anlatan Kolivar, hem bu sorundan kurtulmak hem de ertelenen zammı yapmak için ekmeğin fiyatının 10 TL olabileceğini anlattı.

Temmuz ayında işçi zamlarının da maliyetleri artıracağını dile getiren Kolivar, fırıncının artık daha fazla beklemek istemediğini kaydetti. 240 gram ekmeğin 6 TL’den satıldığını, 10 TL’ye satılacak ekmeğin de 260 gram olabileceğini aktaran Kolivar, İstanbul’daki fırınların kapasitesinin düştüğünü ifade etti.

GRAMAJDDA DA STANDART OLMALI

İstanbul’un 35 ilçesinde 240 gram ekmeğin 6 TL’den, 200 gram ekmeğin de 5 TL’den satıldığını belirten Kolivar, şunları söyledi:

Artık gramajda da bir standart olmalı. İlçeden ilçeye mutlaka fiyat farkı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her ilçenin kira ve diğer maliyetleri farklı. Hükümet sıfırdan başladı, biz de sıfırdan başlayalım.
Maliyetleri düşürelim. Arabaları servisten kaldırmayı da düşünüyoruz. Mahalledeki bakkallara fırınlardan el arabalarıyla götürürsek en az 30 bin TL tasarruf olur. Zincir marketler sanayi tipi ekmek satsın. Bu ekmekleri satmasın. Vatandaş pahalı ekmek yemesin. Ucuz ekmek anca bu şekilde yedirilir.
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