Samanyolu Haber /Gündem / Ekmek İzmir'de de 4 TL oldu /27 Haziran 2022 20:32

Ekmek İzmir'de de 4 TL oldu

Yükselen enflasyon ve döviz kurları nedeniyle artan girdi maliyetleri unlu mamüllere de zam olarak yansırken, bu kapsamda İzmir'de de 210 gram ekmeğim fiyatının 3 TL'den 4 TL'ye çıkarıldığı aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre İzmir'de 210 gram ekmeğe 1 TL zam yapıldı, zamın ardından ekmek fiyatı 4 TL'ye yükseldi.  Son zam, İzmir'de ekmeğe geçen yıl 1 Temmuz'dan itibaren yapılan 4'üncü zam olacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri bir araya geldi. En son yapılan zamla 1 Mart'ta 210 gram ekmek, 3 TL'den satılıyordu. Komisyon üyeleri, 210 gram ekmeğin 4 TL olması için görüş verdi. Oy çokluğuyla talep kabul edildi. Komisyon kararı, Ticaret Bakanlığı'na da görüş alınmak üzere gönderildi.
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