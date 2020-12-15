Samanyolu Haber /Ekonomi / Ucuz ekmek kuyrukları uzadı /15 Aralık 2020 11:23

Ucuz ekmek kuyrukları uzadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırma teşebbüsü ikinci kez Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) engeline takıldı. İstanbul'da dar gelirliler büfelerin önünde saatlerce kuyrukta beklemek mecburiyetinde kalıyor.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulundurduğu için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti gruplarının tekliflerini engelliyor.  

Belediyenin 142 yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifinin hemen oylanmasını kabul etmen AKP, teklifi komisyona havale etti.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 yılı aralık toplantısına İstanbul Halk Ekmek büfeleri tartışması damgasını vurdu.  AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu daha önce Meclis’e sunulan teklifte yeni halk ekmek büfesi olmadığını iddia etti.

AKP, 142 YENİ HALK EKMEK BÜFESİ AÇILMASINA KARŞI ÇIKTI

Gruplar adına yapılan konuşmalardan sonra tekliflerin görüşülmesine geçildi. Bu sırada söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Meclis’e 142 yeni halk ekmek büfesi açılmasıyla ilgili teklifi sundu. Balyalı ayrıca teklifin “teklif karar” olarak oylanmasını(komisyona havale edilmeden oylanması) istedi. 

AKP yeni halk ekmek büfesi açılmasına karşı çıkarken, dar gelirliler saatlerce kuyrukta bekliyor.

Ancak Mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AKP grubu bu teklife anında karşı çıktı. AKP Grup sözcüsü Faruk Gökkuş, “Biz bu teklifin ‘teklif karar’ olarak değil, komisyonlara havale edilmesi ve kimlere büfe verileceğinin hukuk komisyonunda incelenmesini teklif ediyoruz.” dedi.

142 yeni halk ekmek büfesi kurulmasıyla ilgili olarak Meclisin hemen karar almasını engelleyen AKP grubu teklifi Hukuk Komisyonu’na havale etti.

Teklifin Komisyondan Meclis’e ne zaman geleceği belli değil. Daha önceki teklif Komisyonda 6 ay beklemişti.

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