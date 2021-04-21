Samanyolu Haber /Gündem / Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü /21 Nisan 2021 10:54

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Düzce’de kâğıt toplayan bir vatandaşa 5 bin 850 TL ceza kesildi. 6 aylık çocuğu olduğunu ve cezayı ödeyecek parasının olmadığını söyleyen vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Ancak polis memurları cezayı kesip, motoru bağladı.

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Düzce’de trafik denetleme uygulamasında trafik polislerince bir karton toplayıcısına ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle 5 bin 850 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden vatandaşın polise ağlayarak seslendiği anlar kameralara yansıdı. 
 
”6 AYLIK OĞLUM VAR, MÜBAREK GÜNDE YAPMAYIN”

Gözyaşlarına hâkim olamayan vatandaş, polislere “Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın. Elinizi, ayağınızı öpeyim. Mübarek gün de yapmayın ben nasıl ödeyeyim bu cezayı.” diye dil döktü.


Cezanın ardından polislere itiraz eden sürücünün ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
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