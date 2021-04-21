Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Düzce’de trafik denetleme uygulamasında trafik polislerince bir karton toplayıcısına ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle 5 bin 850 lira ceza yazıldı. Cezaya itiraz eden vatandaşın polise ağlayarak seslendiği anlar kameralara yansıdı.

”6 AYLIK OĞLUM VAR, MÜBAREK GÜNDE YAPMAYIN”





Gözyaşlarına hâkim olamayan vatandaş, polislere “Evim kira, 6 aylık oğlum var, yapmayın. Elinizi, ayağınızı öpeyim. Mübarek gün de yapmayın ben nasıl ödeyeyim bu cezayı.” diye dil döktü.









Cezanın ardından polislere itiraz eden sürücünün ağladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.