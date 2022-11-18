Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tahliye oldu

Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar, katıldığı bir televizyon programında “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor” demiş ve gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi, "Tutuklama kararına yaptığımız itiraz kabul edildi. Müvekkilim Cihan Kolivar tahliye ediliyor… Adalet geç de olsa tecelli ediyor!" ifadelerini kullandı.









Kolivar hakkında gözaltı sonrası suçlama değiştirilmiş ve ‘Türk milletine alenen aşağılama’ ile birlikte ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması da eklenerek tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.









Nöbetçi hakimlik, Kolivar'ın ekmek fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama es geçilerek, daha önce attığı bir tweet nedeniyle ‘cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklanmıştı.