Ekmek yeni yıl öncesi yüzde 25 zamlandı

Asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira olmasının ardından temel ürünlere de peş peşe zam yapıldı. Bu kapsamda ekmeğe de yüzde 25 zam yapıldı.





Buna göre 1 Ocak itibariyle ekmeğin 200 gram fiyatı 12.50 lira, kilogram fiyatı ise 62.50 TL oldu.





'NORMAL ŞARTLARDA YÜZDE 35 ZAM YAPILMASI GEREKİYORDU'

Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı, Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, "Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Normal şartlarda faaliyetlere göre ekmeğe yüzde 35 zam yapılması gerekiyordu. Ancak biz yüzde 25 bandında zam yaptık" ifadelerini kullandı.





'HERKESİN DUYARLI DAVRANMASI GEREKİYOR'

"Üç dört ay önce un fiyatları 630 liradan 820 liraya yükseldi. Diğer girdiler ile asgari ücret yükseldi. Çalışanlarımıza vereceğimiz ücret farkından dolayı ekmek zammını yüzde 25 ile sınırlı tuttuk. Geçen sene yüzde 25 artış olmuştu. 14 ayda ikinci yüzde 25 artmış oluyor. Herkesin duyarlı davranması gerekiyor" diyen Balcı, sözlerine şöyle devam etti:





"Herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ekmek halkın temel gıda maddesi olsa da biz bunu yüzde 25 ile sınırlı tuttuk. Aynı hassasiyeti diğer kesimlerin de göstermesi gerekiyor. Bu şekilde uzun süre fiyatlar böyle kalır. Ticaret Bakanlığı'nın yalnız ekmeği değil, ekmek fiyatlarına etki eden unsurları da takip etmesi gerekiyor."