Ekmekten korona virüs bulaşır mı?

Türkiye, korona virüs ile mücadele etmeye devam ederken, ülkemizde en fazla tüketilen ürünlerin başında gelen ekmekten, korona virüs bulaşıp bulaşmayacağı merak edilmeye başlandı.
Peki, korona virüsten ekmek bulaşır mı? Konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, ekmeğin hijyen koşullarında üretilmesi durumunda ekmekten korona virüs bulaşmayacağını açıkladılar.
Ancak, ekmekten yine şüphelenecek vatandaşlar olabileceğini belirten uzmanlar, ekmeğin dilimlendikten sonra 90 derece ateşle fırında ısıtılması durumunda virüsten arınacağını kaydetti.