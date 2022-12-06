Ekolojik katliam!

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin Hazar Denizi kıyısında Mahaçkale'nin Kirovsky sahilinde kıyıya vuran ölü fok balıklarının sayısı 2500'ü geçti.





Federal Balıkçılık Dairesi'nin Kuzey Kafkasya Bölgesel İdaresi'ne göre, ölü fok balıkları petrol deposundan Sulak Nehri'nin ağzına kadar olan bölgede bulundular.





Uzmanlar Hazar Denizi kıyılarında araştırmalarına devam ediyorlar.





RİA Novosti'nin haberine göre ölü fokların görevliler tarafından toplanmaya başlandığı ve bazı fok balıklarından alınan numunelerin laboratuvarda incelenmeye başlandığı öğrenildi.









2016 yılı sonunda hava ve rota kayıtlarına göre Hazar'da yaklaşık 40.000 Hazar foku vardı. 2020 yılı sonu itibariyle Hazar Denizi'nde 270 ila 300 bin arasında farklı fok ailesi türlerinin yaşadığı tahmin ediliyor.