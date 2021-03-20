Samanyolu Haber /Gündem / "Ekonomi cehaletinize 3'de yetmez, 5 de yetmez 7 de..." /20 Mart 2021 14:32

"Ekonomi cehaletinize 3'de yetmez, 5 de yetmez 7 de..."

Naci Ağbal'ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasına Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yaklaşık bir buçuk yılda 3 Merkez Bankası başkanının değiştirilmesine tepki gösteren Davutoğlu "Ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de…” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de…” dedi.

18 Mart’ta politika faizini 200 puan artırdığı için AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gece yarısı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmasına Davutoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

”HER ADIMINIZ VATANDAŞI DAHA DA FAKİRLEŞTİRİYOR”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sizden başka kimsenin inanmadığı fikirlerinizle 84 milyonluk ülkeyi deney tahtasına çevirdiniz. 20 ayda 3 kez Merkez Bankası başkanı değiştirdiniz. Yönetim anlayışınıza ve ekonomi cehaletinize 3 de yetmez, 5 de yetmez 7 de.. Her adımınız vatandaşı daha da fakirleştiriyor.” İfadeleri kullandı.
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