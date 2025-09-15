Ekonomi diken üstünde: Mutlak butlan kararı krize dönüşebilir!

Yüksek enflasyon, artan işsizlik ve dengesiz büyümenin ardından gelir dağılımının bozulmasının tartışılması gereken günlerde, ekonominin gündemi bir kez daha CHP’ye açılan kurultay davası olacak. Ekonomistler, mutlak butlan kararı çıkması halinde 19 Mart’ta yaşananların tekrar edebileceğini, döviz talebinin artabileceğini öngörüyor. Piyasalarda ise, siyasi gündem olmasa 14 bin puanı hedefleyebilecek olan ancak son iki haftada yaklaşık yüzde 10 gerileyen borsadaki kayıpların, butlan kararıyla derinleşebileceği belirtiliyor.





Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Türkiye için üzüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin temel meselelerini konuşamıyoruz. Halbuki sorunlar derinleşmeye devam ediyor” dedi. Konukman, mutlak butlan veya benzeri bir karar çıkması halinde döviz talebinin artabileceğini, Merkez Bankası’nın rezerv satabileceğini ifade ederek, “Ekonomide 19 Mart’ta yaşanan sorunlar tekrarlanabilir” yorumunu yaptı.





İŞSİZLİK VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Ekonomistler, olası bir butlan kararıyla geniş tanımlı işsiz sayısının 12 milyonu aşabileceğini, yüzde 30’un üzerinde seyreden enflasyonun ise hayat pahalılığını daha da ağırlaştırabileceğini dile getiriyor. Ekonomist Dr. Artunç Kocabalkan, tedbirli mutlak butlan kararını piyasalar açısından en “negatif” senaryo olarak değerlendirerek, “Türkiye’nin risk primi hızla yükselir, kur baskılanır, faizler yukarı gider, Borsa İstanbul’da sert satış olabilir” uyarısında bulundu.





HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNDE GERİLEME

Ekonomistler, Türkiye’nin krizden çıkışının anahtarının demokrasi olduğunu vurguluyor. İsveç merkezli V-Dem Enstitüsü’nün yayımladığı “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”ne göre, Türkiye 2024 yılında Osmanlı’nın padişahlıkla yönetildiği 1789 yılından bile daha düşük bir puan aldı. 179 ülke arasında 147’nci sırada yer alan Türkiye, Ürdün, Irak, Uganda ve Mısır’ın gerisine düştü. Raporda Türkiye “seçimli otokrasi” olarak tanımlandı. Prof. Dr. Hakan Kara, “Türkiye’de hukukun üstünlüğü endeksinde geldiğimiz nokta 19. yüzyıl seviyesinin bile altında görünüyor” dedi.





MUHTEMEL SENARYOLAR

Davanın ekonomik etkilerini değerlendiren Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Piyasa için en kötü senaryo olan mutlak butlan ihtimalinde borsada 10 bin puanın altını görürüz, 9.600 seviyesi destek olur” dedi. Erteleme kararının ilk etapta piyasalarca olumlu karşılanabileceğini ancak siyasi riskin yükselişleri sınırlayacağını vurgulayan Eryılmaz, “En iyi senaryo olan davanın reddedilmesi halinde borsa 11 bin 500–11 bin 600 puana doğru hızlı bir yükseliş gerçekleştirir” ifadelerini kullandı.