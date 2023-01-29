Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi diken üstünde takip edecek: ABD Hazine Müsteşarı uyarmaya geliyor /29 Ocak 2023 15:40

Ekonomi diken üstünde takip edecek: ABD Hazine Müsteşarı uyarmaya geliyor

Amerikan Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Brian Nelson’ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyor. Nelson'un Rusya yaptırımlarını delen şirketlere 'ABD pazarına giremezsiniz' uyarısında bulunacağı öne sürüldü.

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ABD Hazine Bakanlığı’nın mali yaptırımlar konusundaki yetkili bürokratı olan Nelson, 29 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’yi ziyaret edecek.

Reuters’e konuşan bir Hazine Bakanlığı sözcüsü, gezisi sırasında hükümet yetkilileri, iş ve finans dünyası yetkilileri ile görüşecek olan Nelson’ın Washington yönetiminin yaptırımları uygulama konusunda son derece kararlı olduğun aktaracağını söyledi.

RUSYA’YA ABMARGOYU DELENLERE YAPTIRIM
Sözcü “Yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlarla gerekli araştırmayı yaparak veya yapmayarak iş yapan kişi ve kuruluşlar ABD piyasalarına erişimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler,” ifadelerini kullandı.

Nelson gezisi sırasında Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası devreye sokulan yaptırımları ve ihracat kontrollerini delme girişimlerine, İran’ın bölgeyi istikrarsızlaştırma faaliyetlerine, ekonomik büyüme ve yabancı yatırımlara zarar veren yasa dışı finansal risklere karşı bakanlığın çabaları hakkında bilgiler verecek.

DAHA ÖNCE TÜRKİYE UYARILDI
Amerikan Ticaret ve Hazine Bakanlıkları daha önce de Rusya yaptırımlarının delinmemesi konusunda Türkiye’yi uyarmıştı.

Nelson’ın ziyaret ayrıca Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin NATO ile ilgili görüş ayrılıkları nedeniyle gerildiği bir döneme denk gelecek.

Nelson 2 ve 3 Şubat’ta Ankara ve İstanbul’da görüşmelerde bulunacak. Bakanlık sözcüsü Nelson’ın şirketleri ve bankaları hem sivil hem de askeri amaçlarla kullanılabilecek teknolojilerin transferinden kaçınmaları konusunda uyaracağını vurguladı.
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