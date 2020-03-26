Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomi durdu ama o durmadı: Kanal İstanbul'a yeni ihale yapıldı /26 Mart 2020 13:51

Ekonomi durdu ama o durmadı: Kanal İstanbul'a yeni ihale yapıldı

Kanal İstanbul projesi kapsamında Başakşehir'deki tarihi Odabaşı ve Arnavutköy'deki tarihi Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyon (yeniden yapım) projesi için açılan ihale bugün Kağıthane'deki Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Koronavirüs sebebiyle ekonomi durma noktasına gelirken Türkiye'de gereksiz projelerin hala ihalesinin yapılıyor olması herkesi şaşırttı.

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SAMANYOLU HABER- Tahmini bedeli 566 bin lira olarak açıklanan ihaleye 4 geçerli teklif sunuldu. İhaleye katılan firmalardan Mukarnas Mimarlık 500 bin lira, Hasan Fehmi Şahin 550 bin lira, Safir Jeoteknik 507 bin lira, Altıparmak Mimarlık ise 408 bin lira teklif etti. İhalenin sonucu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İmamoğlu: Bu tür ihaleler için bu yıl 8 Milyar lira ayırdılar

Koronavirüs salgınının şiddetlenerek sürdüğü günlerde Kanal İstanbul için ihale düzenlenmesi tepkiye de sebep oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Millet can, birileri Kanal İstanbul derdinde" dedi. İmamoğlu, Bu yol ihaleleri için, 2020 bütçesinde 8 milyar lira kaynak ayrıldı. Oysa bugün işini kaybetme arifesinde olan ya da işyeri kapandığı için gelir elde edemeyen milyonlarca insan var, Türkiye’de ve İstanbul’da. Kaynaklarımızı hala Kanal İstanbul gibi, bize göre ucube projelere harcamak yerine, halkımız için neden harcamıyoruz? diye sordu.

Ekonomistler: Dünya vatandaşa yardım ediyor, bizimki kuyruğu dik tutma telaşında

Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Ulusoy Twitter’da, “Kanal İstanbul ilk etap ihalesi yarın yapılacakmış! Sanırım aklımızı bu kadar yitirmedik! Toplum sağlık sorunları ve işsizliğin pençesindeyken bu da ne demek oluyor!” diye tepki gösterirken bir başka iktisatçı, “ABD herkesi ayda 1.200 dolar maaşa bağladı. İngiltere, Almanya, Fransa da öyle. Önce sağlık, herkes güvende mesajı veriyorlar toplumlarına. Ya bizde? Bizimki Kanal İstanbul ihalesi ile kuyruğunu dik gösterme telaşında. Kuyruğu kıstırmış farkında değil aslında” yorumu yaptı. Ekonomist Mahfi Eğilmez'se ''eğer yanlış duymadıysam Kanal İstanbul bu durumda bile yeniden gündeme gelmiş. Bu doğruysa para basılarak çözüm aranması konusundaki önerimi geri çekiyorum. Kanal İstanbul'u yapacak paramız ya da kredimiz varsa para basmaya gerek yok.'' dedi
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