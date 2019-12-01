Ekonomi karavana, gitsin okçuluk yapsın!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ahmet Tan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomiyi krize sürüklediğini belirtti.





Tan, Albayrak'ın son günlerde paket açıklamadığına işaret ederek, “İnsafsız zamlarla, milletin anasını ağlatarak hedef tutturmaya çalışıyor. Fakat sonuç karavana. Oysa kayınbiraderin ekibiyle okçuluk falan yapsaydı, hedefi daha iyi tuttururdu.” dedi.







Tan yazısında, “İşin fecaati, ‘ya tutarsa’ diye açıkladığı önlem paketleri, ülkenin eski hastalığı ‘ya çıkarsa defineciliğini’ teşvik ediyor." tespitinde bulundu.





Hazine'de para kalmayınca AKP'nin define aramaya başladığını iddia eden Tan, örnek olarak Gümüşhane'de Dipsiz Göl’ün kurutulup dibinde hazine aranmasını gösterdi.





Cumhuriyet yazarı Ahmet Tan, Berat Albayrak'ın bakanlık fiyaskosunu ele aldığı makaleed Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı'nda dönen vurgunları da ima etti.





"SATILACAK BİR ŞEY KALMAYINCA DEFİNE ARAMAYA BAŞLADILAR"





Tan şunları dile getirdi. "Dipsiz Göl kepazeliğinde yaşandı! Sebebini Ortadoğu merkezli 'Al-Monitor' haber sitesinden okuyalım: Peki devlet niçin bu açgözlülüğe ortak oldu? Çünkü kaynaklar tükendi. Devlet hazinesinin hali hiç parlak değil. Satılacak pek bir şey kalmadı. Sonuçta ya daha çok borçlanma yapılacak ya da devlet hazine bulacak!”





Tan, “Damat artık plan ve proje açıklamayı bırakıp hazine aramaya mı çıksa?” sorusunu da yöneltti.