Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi kulisleri konuşuyor: Nebati ve Kavcıoğlu bir birine küs, konuşmuyorlar /13 Şubat 2022 16:16

Ekonomi kulisleri konuşuyor: Nebati ve Kavcıoğlu bir birine küs, konuşmuyorlar

Ziraat Bankası eski yöneticisi Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 'küs' olduğunu iddia etti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında yaşananlara ilişkin dikkat çeken bir iddia daha geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ziraat Bankası eski yöneticisi Şenol Babuşcu, ''Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Kavcioglu konuşmuyorlarmış. Devletin en önemli iki ekonomi kurumunun yöneticileri küs. Biz de enflasyon düşecek diye bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Daha önce de Halktv.com.tr yazarı Barış Soydan, Nebati ile Kavcıoğlu arasında yaşananları anlatmıştı.

Soydan yazısında, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kavcıoğlu’nun kamuoyunun önüne çıkmasını istemiyormuş. Bazı kaynaklar, Kavcıoğlu’nun milletvekilliğinden beri (Bayburt Milletvekilliği yapmıştı) aralarının açık olduğunu söylüyorlar” iddialarında bulunmuştu.

LONDRA TOPLANTISINA KAVCIOĞLU DAVET EDİLMEDİ
Londra toplantısı öncesi ''kamuoyunun dikkatini çekmeyen bazı önemli detaylar var” diyen Barış Soydan, “Bunlardan biri, Londra ziyaretine Merkez Bankası’ndan hiçbir yetkilinin davet edilmemiş olması. Yani her konuda Nebati konuşacak. “Adam Hazine ve Maliye Bakanı, başka kim konuşacak?” diyenler olabilir. Oysa bugüne kadar ekonomi yönetiminin uluslararası yatırımcılarla buluştuğu toplantılara Merkez Bankası yöneticileri mutlaka katılırdı. Hatırlayalım…2016 yılında darbe girişimi sonrasında yüzlerce uluslararası yatırımcıyla yapılan telekonferansa dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılmıştı. 2018’de Londra’da gerçekleştirilen kritik toplantıya da yine Mehmet Şimşek ile Murat Çetinkaya katılmışlardı” diye yazmıştı.
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