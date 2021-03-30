Ekonomi paketi 6 günde delindi

12 Mart günü açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nde “Kamuda taşıt alımına sınırlamalar getirilecek, israf önlenecek” denilmiş ve taşıt alımı ve kiralanmasında “düşük maliyet”, “zorunlu ihtiyaç” ve “yerli üretim” kriterleri uygulanacağı belirtilmişti. Ancak aradan 6 gün geçti ve Milli Eğitim Bakanlığı 18 Mart günü imzaladığı sözleşme ile günlüğü 2 bin 160 liradan, 4 adet lüks koruma aracı kiraladı. 2020 model 150 beygir gücündeki 4 aracın 9 aylık toplam kira bedeli, 583 bin 200 TL oldu. Araçlar öncü ve artçı koruma otosu olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlık üst düzey bürokratlarının koruma hizmetlerinde kullanılacak.









SÖZLEŞME İMZALANDI





Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bakanlık hizmetlerinde 1 Nisan 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (9 ay) kullanmak üzere 4 adet, en az 2020 model öncü ve artçı koruma aracı kiraladı. Sürücüsüz ve yakıtsız olarak kiralanan araçlar için 18 Mart 2021'de sözleşme imzaladı. Araçların toplam kira maliyeti 583 bin 200 TL oldu. Günlük kira bedeli ise her biri için 540 TL'ye denk geldi. 4 aracın günlük kirası 2 bin 160 TL oldu.





EN AZ 150 BEYGİR GÜCÜNDE OLACAK





Sözleşmeye göre, 2020 model dizel otomatik araçlar siyah renkli ve en az 150 beygir gücünde olacak. Araçlar öncü ve artçı koruma aracı olarak 24 saat hizmet verecek. Araçlarda siren, tepe lambası, megafon ve aracın ön ve arkası ile dikiz aynalarında mavi-kırmızı çakar lamba bulunacak ve kapı camlarına ve arka cama siyah film takılacak.