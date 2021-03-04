Ekonomi piyasaları bu konuşmayı bekliyordu

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, piyasaların beklediği konuşmasını yaparken, "Hedeflerimize ulaşmanın halen çok uzağındayız" dedi.





Parasal gevşemede değişiklik için hedeflere doğru gerçek bir ilerlemenin gerektiğini belirten Powell, "Hedeflerimize ulaşma sözümüze güçlü şekilde bağlıyız. İstihdamda artış beklemek için güçlü gerekçeler var ancak 2021'de tam istihdama ulaşılması pek mümkün değil" şeklinde konuştu.





Ekonomi toparlandıkça enflasyonun yükselmesini bekliyorum diyen Powell, "Fed, enflasyon hedefine ulaşmak için araçlarını kullanacak. Enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde sabırlı olacağız. Faiz artışı rehberliğimiz son derece açık ve oraya ulaşmak biraz zamana alacak. Para politikasında sıkılaşmaya gitmeden önce ela alınması gereken birçok konu var" dedi.





"Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep"





Powell, tahvil piyasasındaki oynaklığın dikkatini çektiğini belirtirken, "Fed, varlık alımlarını azaltarak insanları şaşırtmak istemiyor. Piyasalardaki düzensiz koşullar endişe duymak için bir sebep. Finansal koşulların sürekli sıkılaşmasından endişe duyacağım. Küresel düşük enflasyon ortamı yakın zamanda değişmeyecektir" dedi.

Altın çakıldı, borsalar karıştı, dolar/TL yükseldi





Fed Başkanı'nın bu açıklamanın ardından ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi yüzde 1,545'e çıktı. Bu yükseliş nedeniyle altın fiyatları gerilerken ABD borsaları karıştı.





Altının ons fiyatı 1700 doların altına indi, doların Türk Lirası karşısındaki değeri ise 7.50 seviyesini aştı. Gram altının fiyatı 408 lira seviyesine geriledi.