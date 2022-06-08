Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi raporu 13 Haziran’da /08 Haziran 2022 10:24

Ekonomi raporu 13 Haziran’da

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte hareket eden altı siyasi parti, Seçim Güvenliği Raporu’nun ardından 13 Haziran Pazartesi günü Ekonomi Raporu’nu kamuoyuyla paylaşacak.

SHABER3.COM

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını yürüten altı siyasi parti, ekonomi için toplanıyor. Önceki gün seçim güvenliğinde uygulanacak politikaları ve yol haritasını kamuoyuna açıklayan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Parti yöneticileri, 13 Haziran Pazartesi günü altı parti tarafından hazırlanan ekonomi raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Dikkat çeken başlıkların yer aldığı raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmanın formülleri aktarılacak.

‘STRATEJİK PLANLAMA TEŞKİLATI’ KURULACAK

Ekonomi Raporu’nun kamuoyuna takdimi programında, CHP’den Faik Öztrak, İYİ Parti’den Durmuş Yılmaz, Saadet Partisi’nden Prof. Dr. Sabri Tekir, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin ve Deva Partisi’nden İbrahim Çanakçı yer alacak. 4 başlık üzerinden oluşturulan raporda, kurumların tekrar ihyası başta olmak üzere Merkez Bankasının bağımsızlığına yönelik tedbirler, ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’nın kurulması yer alıyor.

KOMİSYON, GERÇEK DURUMU ORTAYA ÇIKARACAK

Prensiplerin ve ilkelerin tek tek yazıldığı raporda dikkat çeken en önemli başlık ise “Ekonomik Sorunlar Konseyine işlerlik ve yapının nasıl çalışacağı konusu” yer alıyor. Söz konusu maddede, kamu maliyesine zarar veren açık ve üstü örtülü yapılan tahribatı ortaya çıkarmak üzerine kamu kurumlarında oluşan geçici bir komisyonun kurulması planlanıyor. Bu komisyon, yolsuzlukların ortaya çıkarılması konusunda Cumhurbaşkanı’na bağlı çalışması hedefleniyor. Ayrıca komisyon, kamu maliyesindeki gerçek durumu, geleceğe yönelik yükümlükleri de ortaya çıkarması planlanıyor.
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