Ekonomi raporu 13 Haziran’da

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmalarını yürüten altı siyasi parti, ekonomi için toplanıyor. Önceki gün seçim güvenliğinde uygulanacak politikaları ve yol haritasını kamuoyuna açıklayan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Parti yöneticileri, 13 Haziran Pazartesi günü altı parti tarafından hazırlanan ekonomi raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Dikkat çeken başlıkların yer aldığı raporda, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkarmanın formülleri aktarılacak.





‘STRATEJİK PLANLAMA TEŞKİLATI’ KURULACAK





Ekonomi Raporu’nun kamuoyuna takdimi programında, CHP’den Faik Öztrak, İYİ Parti’den Durmuş Yılmaz, Saadet Partisi’nden Prof. Dr. Sabri Tekir, Demokrat Parti’den Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi’nden Feridun Bilgin ve Deva Partisi’nden İbrahim Çanakçı yer alacak. 4 başlık üzerinden oluşturulan raporda, kurumların tekrar ihyası başta olmak üzere Merkez Bankasının bağımsızlığına yönelik tedbirler, ‘Stratejik Planlama Teşkilatı’nın kurulması yer alıyor.



