Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi yönetiminde çok sayıda görevden alma /08 Ocak 2020 10:41

Ekonomi yönetiminde çok sayıda görevden alma

Berat Albayrak yönetimindeki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kritik koltuklarda oturan çok sayıda bürokrat görevden alındı.

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Görevden alınan isimler arasında genel müdür yardımcıları dikkat çekerken Milli Piyango Genel Müdürü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Genel Müdür yardımcısı da görevinden alındı. 

Berat Albayrak’ın yönetiminde olan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda çok sayıda kritik noktadaki isim Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. Cumhurbaşkanı imzasıyla görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayınlandı. 

İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda görevden alınan isimler:

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Zeki Balta, Arif Yıldırım, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz, Mülga Sigortacılık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Karası, Murat Kayacı, Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Hasan Kaymak. Mehmet Bahattin Akçay, Mehmet Murat, Atilla Mehmet Yardımcı, Halit Tutak, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk, Personel Genel Müdürü Şinasi Yurdakul, Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik.

ÖZELLEŞTİRMEDE KRİTİK GÖREVDEN ALMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki bu görevden almalar dikkat çekerken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Ergin İçenli'nin de görevinden alınması dikkat çekiyor.

MİLLİ PİYANGO GENEL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Özelleştirilen Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak da görevinden alındı.

VERGİ TOPLAMADA KRİTİK GÖREVDEN ALMA

Vergi toplama açısından çok kritik bir merkez olan Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak görevinden alındı.
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