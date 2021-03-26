Ekonomi yönetiminden bir ünlü isim daha gitti

Hüseyin Aydın'ın kararını resmi olarak bugün saat 10:00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında açıklayacağı öğrenildi. Haberi doğrulayan Ziraat Bankası kaynakları, Aydın'ın genel kurul toplantısında görevi bırakacağını belirtirken yerine gelecek isim konusunda bir açıklama yapmadı.





Aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanlığını da yürüten Hüseyin Aydın, görevini bıraktığını TBB yönetimine bildirdi. TBB bankalara gönderdiği yazıyla Aydın'ın görevinden ayrıldığını duyurdu.





10 YILDIR ZİRAAT'TE





Meslek hayatına ilk olarak Ziraat Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Aydın, daire başkanlığı, Duisburg/Almanya Temsilciliği ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılında Halkbank Genel Müdürlüğüne getirilen Aydın, 2011 yılına kadar bu görevde kaldıktan sonra 15 Temmuz 2011'de Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne atandı.





Aydın 2010 yılından bu yana Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı, 2017 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Yönetim Kurulu Üyeliği ve 8 Mart 2019 tarihinden itibaren de Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.