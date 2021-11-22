Ekonomide bir kötü haber daha: Tarihi Dip

DOLAR 11'İN ÜZERİNDE





Endeks küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008'de 73.9 ile, Kasım 2021 öncesideki en düşük değerini almıştı.





TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ NEDİR? NASIL HESAPLANIR?





Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir.





Endeksler Avrupa Birliği’nin kullandığı denge yöntemine göre hesaplanır. Denge, toplam cevap verenlerin içerisinde pozitif ve negatif cevap verenlerin yüzdelerinin farkı alınarak hesaplanır ve bu farka 100 eklenerek her bir soru için ayrı yayılma endeksi oluşturulur. Daha sonra seçilen soruların yayılma endekslerinin aritmetik ortalaması alınarak genel endeks hesaplanır.



Endeks 0 ile 200 aralığında değer alır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Ekim ayındaki 76.8 seviyesinden Kasım'dageriledi.Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da Kovid-19 salgını dönemindeki desteklerini çekme eğilimine girerken Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine son üç ayda 400 baz puan düşürülmesiyle dolar/TL 11 seviyesinin üzerinde seyrediyor; enflasyon ise yükseliş eğilimini sürdürüyor.