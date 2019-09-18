Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomide çanlar 'felaket' için çalıyor /18 Eylül 2019 19:24

Ekonomide çanlar 'felaket' için çalıyor

Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, "46 milyar TL'lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Kredi borçlusu olan kamu kurumu yok" dedi.

SHABER3.COM

NTV yayınında önemli açıklamalarda bulunan Aydın, “Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm o. Dün akşam BDDK, ben bankaların porföylerine baktım 46 milyar TL’nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50’si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir” dedi.

“46 MİLYARIN ÇOĞUNLUĞU DÖVİZ CİNSİNDEN”

Aydın,”46 milyar TL’lik kredi ağırlıklı olarak döviz cinsinden. Yabancı para cinsinden olmasıın sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmış idik. Bundan sonra farklı davranacağız” ifadesini kullandı.

“KREDİ BORÇLUSU KAMU KURUMU YOK”

Başkan Aydın, “Kredi borçlusu kamu olan kurum yok. Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy , küçük boy işletmeler. Doğalgaz enerji üretimi çok ekonomik değil. Doğalgazla enerji üreten firmaların toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bunların biraz daha sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var” şeklinde konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomide çanlar 'felaket' için çalıyor Sonraki Haber >>

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

Clinton çifti, Enes Kanter'i evinde ağırladı

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İsrail askeri, Filistinli kadını vurdu!

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

İmamoğlu'ndan AKP'ye KHK hatırlatması

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

Lüks mü yoksa ihtiyaç mı nasıl karar vereceğiz?

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

İngilizce bilmeyen Erdoğan Putin'e 'tanıştığımıza memnun oldum' dedi

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

Bir grup aile, AKP İl Binası'nın önünde oturdu

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

''Pankart açtı'' diye gözaltı ve 320 lira ceza!

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

Müslümana kafir demenin hükmü nedir?

200 gündür kayıplar

200 gündür kayıplar

Davutoğlu canlı yayında istifa etti

Davutoğlu canlı yayında istifa etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:55:47