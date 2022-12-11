Ekonomide gözler bu hafta merkez bankalarında

Küresel piyasalar bu hafta dünya ekonomisinin önde gelen merkez bankalarının faiz kararlarına odaklanacak. Dünyanın en büyük merkez bankaları, resesyon ihtimalini göze alarak enflasyonla mücadeleyi sürdürüyor.







Bu yıl pek çoğu için son 40 yılın en agresif yılı olurken, ABD, İngiltere ve Avrupa merkez bankaları için 2022 için son faiz kararı verilmiş olacak. Piyasalar ayrıca politika yapıcıların konuşmalarını yakından takip edecek.





GÖZLER ABD’DE OLACAK

Bu hafta açıklanacak ABD tüketici enflasyonu da yatırımcıların odağında olacak. Bu veri özellikle altın, dolar, euro, petrol ve Bitcoin fiyatını takip edecekler için de kritik önem taşıyor. ABD’de TÜFE ekimde yüzde 7,7 olmuştu. Salı günü açıklanacak veri, Fed’in faiz oranlarındaki artış hızı konusunda da belirleyici olacak.





Fed’in agresif faiz artışları son aylarda doları destekleyerek altın fiyatlarını bastırmıştı. Ayrıca resesyon korkusu nedeniyle petrol başta olmak üzere emtia fiyatları da talep endişeleri nedeniyle baskılanmıştı. Ancak faiz artışlarında yaşanacak olası bir gevşeme bu ürünleri destekleyebilir.





FED KARARI NE ZAMAN?

Bunun yanında Fed çarşamba günü bu yılın son faiz kararını verecek. Yılın son Fed toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde yapılacak. 14 Aralık çarşamba akşamı ise Fed kararı açıklanacak. Fed, politika faizini kasımda art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak son 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 seviyesine çıkarmıştı.





Piyasalar Fed’in politika faizini aralıkta 50 baz puan artırarak yüzde 4-4,5 aralığına yükselterek 2007’den bu yana en yüksek seviyeye çekmesini bekliyor. Ayrıca bankanın 2023’ün başları için vereceği artış sinyali de yakından izlenecek.





AVRUPA VE İNGİLTERE DE FAİZ KARARI AÇIKLAYACAK

Perşembe günü Fed’i Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararları takip edecek. Bu iki bankanın da faizleri 50 baz puan artırma ihtimali piyasalar tarafından daha fazla fiyatlanıyor. İsviçre, Norveç, Meksika, Tayvan, Kolombiya ve Filipinler merkez bankalarının da bu hafta faiz artırması bekleniyor.





Yatırımcılar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde’nin konuşmalarını yakından izleyecek. Merkez bankaları faiz artışları talebe ve istihdama zarar verse de enflasyonla mücadeleye odaklanmaya devam ettiklerini söylüyor.





ZİRVE İÇİN İPUÇLARI İZLENECEK

Ancak yatırımcılar faizler için zirve noktanın gelip gelmediğine dair ipuçlarını da iki merkez bankacının konuşmasının satır aralarında yakından takip edecek.





Merkez bankaları geçtiğimiz yıl yaşanan enflasyonun geçici olduğunu söyleyerek önlemleri geciktirmiş sonrasında ise faiz artırmaya başlamışlardı.





Ancak tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi nedeniyle hem ABD’de hem Avrupa ülkeleri 2022’de uzun yıllardır görülmeyen enflasyon oranlarına sahne oldu.



