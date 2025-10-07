Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomide işler iktidarın dediği gibi değil: İcralar artıyor /07 Ekim 2025 09:57

Ekonomide işler iktidarın dediği gibi değil: İcralar artıyor

İktidar, “ekonomide toparlanma” söylemini kullanırken, icra dairelerine yeni gelen dosya sayısı artmaya devam ediyor.

CHP TBMM Grubu’nun raporuna göre, icra dairelerine 1 Ocak - 3 Ekim günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8.2 oranında artarak 7 milyon 651 bine yükseldi. İcra dairelerine 2024 yılında bu dönemde 7 milyon 75 bin dosya gelmişti. Aynı günler arasında 5 milyon 239 bin dosya da ya sonuçlandırıldı ya da işlemden kaldırıldı. Sonuçlanan dosya sayısı geçen yıla göre 209 bin adet azaldı. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 3 Ekim itibariyle 24 milyon 668 bine çıktı. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 735 bin adet arttı.

‘4 SANİYEDE BİR İCRA DOSYASI’
Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Her 4 saniyede bir icra dosyası açılıyor, her dört saniyede bir umut sönüyor. Toplamda 24 milyon 668 bin icra dosyası derdest durumda. Bu dosyaların her biri, bir ailenin yoksulluk hikayesidir. Türkiye artık üretimle değil, borçla dönüyor. En hareketli sektör icra. Adalet saraylarının koridorlarında ekonomi değil, çaresizlik yürüyor. Saray rakamlarla övüne dursun, bu ülkenin gerçek bilançosu icra dairelerinde tutuluyor” dedi.
