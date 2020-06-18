Ekonomide rekor küçülme tahmini

Aktaş, 18 Haziran tarihli yazısında, böylesi rekor bir küçülme için öncü haberlerin gelmeye başladığını belirterek sanayi üretimindeki rekor daralma beklentisine dikkat çekti:







"Sanayi üretiminde nisandaki yüzde 31 azalmadan sonra mayısta da yüzde 30-35 arasında azalma bekleniyor, haziranda ise bir toparlanma yaşanmakta olduğu tahmin ediliyor. İlk çeyrekteki üretim düşüşünün böylece yüzde 20-25 aralığında oluşması söz konusu.





Sanayi üretimindeki değişim ile GSYH değişimi arasında çok belirgin bir paralellik var. Buna göre ilk çeyrekte yüzde 4.5 olan büyümeden sonra ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 20-25 arasında daralması beklenmeli."





Sanayi üretiminde nisan ayında gerçekleşen yüzde 31'lik daralma oranının ekonomideki ikinci çeyrekteki küçülmenin boyutuna dair önemli bir ipucu verdiğini kaydeden Aktaş, öngörülere göre, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) ikinci çeyrekte yüzde 20-25 olabileceğine dikkat çekti.





"Sanayi üretimi ile GSYH kapsamındaki sanayi sektörü ve toplam GSYH büyümesi arasında belirgin bir bağlantı var. Kimi çeyreklerde bu bağlantı biraz kopuyor gibi olsa da genel olarak çok doğaldır ki sanayi üretimine paralel bir GSYH sanayi sektörü büyümesi yaşanıyor. GSYH değişiminin de sanayi sektörüyle neredeyse paralel geldiği gözleniyor" ifadelerini kullanan Aktaş yazısını şu satırlarla sürdürdü:





"İkinci çeyreği tahmin için elimizde yalnızca nisan ayının sanayi üretimi gerçekleşmesi var. Girişte de belirttik, nisandaki sanayi üretimi geçen yılın yüzde 31 altında kaldı. Sanayi üretiminde mayısta nisana göre kayda değer bir değişiklik olmadı. Hatta sokağa çıkma yasağına daha fazla başvurulması yüzünden mayısta işgünü sayısı nisana göre daha da azdı. Dolayısıyla mayıstaki sanayi üretiminin nisandan çok farklı geleceği sanılmıyor.





Haziranda şu ana kadar olan gelişmeler üretimin önceki iki aya göre belirgin bir artış gösterdiğini, ancak geçen yılın haziranına göre önemli bir değişiklik olmayacağını ortaya koyuyor.





Takvim etkisinden arındırılmamış sanayi üretim endeksi nisan ayında 78 olarak gerçekleşmişti. Mayıs ayındaki üretimin nisanla aynı düzeyde, yani endeks bazında 78 dolayında gerçekleştiğini tahmin ediyoruz. Geçen yılın mayıs ayındaki üretim endeksi 121 düzeyinde bulunuyordu.





Üretimin haziranda ise belirgin olarak artacağını ve geçen yılki 97’ye yaklaşacağı varsayıyoruz.





Bu hesaplamaya göre bu yılın ikinci çeyreğindeki sanayi üretimi geçen yılın yüzde 23 kadar altında kalacak.





Sanayi üretiminde ortaya çıkacak bu orandaki gerileme çok muhtemeldir ki yakın oranda olmak üzere GSYH kapsamındaki sanayi sektöründe de göreceğiz. Sanayi sektöründeki değişim de artı-eksi küçük bir farkla GSYH büyüklüğüne yansıyacak.





Yani öyle görünüyor ki yılın ikinci çeyreğinde ekonomi çok büyük olasılıkla yüzde 20-25 arasında daralacak."