Ekonomide son nokta: Sektörün lideri Hitit Seramik konkordato ilan etti

Yüksek enflasyon, Türk lirasındaki değer kaybı, ithalat maliyetlerini artması pek çok şirketi zor durumda bırakıyor. Darboğaza düşen şirketlerden biri de Türkiye’nin 1 numaralı seramik üreticisi Hitit Seramik oldu. 1991 yılında ticari faaliyetlerine başlayarak Türkiye’nin en büyük seramik üreticisi olan Hitit Seramik girdiği mali darboğazı mahkeme tarafından aldığı konkordato kararı ile aşmaya çalışacak.







600’ÜN ÜZERİNDE ÇALIŞANI BULUNUYOR

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 600’ün üzerinde çalışana sahip şirket hakkında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Geçici mühlet kararı şirketin faaliyetlerini yürüttüğü İbrahim Hizal Holding’i ve yönetim kurulunda bulunan Sevgi Hizal, Beril ile Eylül Nehir Hizal’ı kapsayacak.





3 KİŞİLİK KONKONDATO KOMİSER HEYETİ ATANDI

Halktv’nin haberine göre konkordato süreci boyunca şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti atandı. Yeminli Mali Müşavir-Bağımsız Denetçi Cengiz Özübek, İcra İflas Hukukunda Uzman Prof. Dr. Ali Cem Budak ve Araştırma görevlisi Buğra Kaan Çakıroğlu tarafından hazırlanacak rapor, şirketin iflasına karar verebilecek.





ŞİRKET KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konkordato kararı verilen Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin açıklaması şöyle;





Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak, 1991 yılından bugüne; Türkiye geneli, Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika kıtalarındaki iş paydaşlarımıza 600 çalışanımız ile hizmet vermekteyiz.





33 yıllık geçmişimizle, vizyoner bakış açısı ile özgün tasarımlı, kalite kriterlerinden taviz verilmemiş ürünler sunan; ilkeli üretim ve ticaret yapan marka kimliği ile tanınan, ihracat gücü kuvvetli ve bu konuda bir çok ödül almış, seramik ve porselen kaplama malzemesi üreten bir şirketiz. Türk ve dünya seramik sektörü içinde gücünü; doğru yatırımları, işbilir kadroları ve yaygın ticaret ağı ile büyütmüş olan şirketimiz her zaman hizmet ve çözüm odaklı yaklaşımları ile paydaş ilişkilerini yürütmüştür.





NEDEN OLARAK TL’DEKİ DEĞER KAYBI GÖSTERİLDİ

Ancak pandemi sonrası Avrupa Birliği ülkeleri genelinde şirket ürünlerimize uygulanan gümrük vergisinin arttırılmasını müteakip yaşanan denge değişiklikleri, son dönem ekonomideki nakit sıkışıklıkları, TL deki değer kaybı ve akabindeki faiz düzeylerinin planlanın üzerine çıkması sebepleri ile şirketimiz, kısa vadeli ödemelerde sıkıntı yaşamaya başlamıştır. Bu durum, alım satım sürecimizdeki faaliyetleri etkilemeye başlamıştır.





TALEP DOĞRULTUSUNDA TEDBİR KARARI ALINDI

Pazar koşullarına uyum sağlamak, mevcut ödeme yapımızda sürdürülebilir ve çözümcü değişikliklere gitmek, bazı tedbirler almak ve yasal süreçleri devreye sokmak adına Yönetim Kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu doğrultuda 9.10.2024 tarihi itibari ile Av. Muhammet Yusuf Arı tarafından yetkili Asliye Ticaret Mahkemesine yapılan konkordato talebimiz gereğince, mahkemece tedbir kararı alınmıştır.





Hitit Seramik A.Ş. dalgalandırdığı “Türk Markası “kimliği bayrağı ile milli bir değerdir. Yeniden yapılandırma sürecinde temel amaç; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve iş paydaşlarımızın haklarını korumaktır. İşinin başında olan tüm ekibi ile birlikte, bu süreci sağlam ve kararlı adımlarla yürütecek olan şirketimiz, markamızı daha güçlü bir şekilde ileriye taşıyacaktır.”