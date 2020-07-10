Ekonomide tehlike çanları çalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün nisan dönemi (mart, nisan, mayıs ortalaması) iş gücü istatistiklerini yayımladı. Veriler, son bir yılda corona virüsü salgınının da etkisiyle istihdamın 2 milyon 585 bin ile rekor düzeyde gerilediğini ortaya koyuyor. Geçmiş tarihli veriler de, iş ve istihdam kaybındaki vahim tabloyu gözler önüne seriyor.







Yine TÜİK verilerine göre, Nisan 2020’de 25 milyon 614 bine gerileyen istihdam rakamı, Nisan 2013’te 25 milyon 691 bin olan istihdamın bile gerisinde.





Üstelik 15 ve üzeri yaştaki nüfus, Nisan 2013-Nisan 2020 arasında 6,9 milyon artışla 55 milyon 406 binden 62 milyon 320 bine yükselirken, bu dönemde istihdam 77 bin azalarak 25 milyon 691 binden 25 milyon 614 bine geriledi.





İŞSİZ SAYISI 5,1 MİLYON ARTTI





Bu dönemde çalışabilir çağdaki nüfus hızla artarken istihdamın düşmesi sonucunda, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 15,3’ten yüzde yüzde 28,7’ye sıçradı. DİSK-AR verilerine göre, bu dönemde geniş tanımlı işsiz sayısı da 5 milyon 131 bin artışla 4 milyon 625 binden 9 milyon 756 bine yükseldi.





TÜİK, Çeşitli nedenlerle bir iş aramayan, ancak 2 hafta içinde işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişileri, örneğin “daha önce iş aradığı halde bulamayan veya kendi vasıflarına uygun bir iş bulabileceğine inanmadığı için iş aramayan ancak işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişileri” işsiz saymıyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı, bu kapsamdaki işsizlerin sayısı da dahil edilerek hesaplanıyor.