Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomide yapak dökümü: Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden gitti /26 Mart 2021 12:13

Ekonomide yapak dökümü: Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden gitti

12 Haziran 2020 tarihinde Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya'nın banka yönetimindeki görevi bugün sona erdi.

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Vakıfbank’ın bugün Olağan Genel Kurulu yapılıyor. Edinilen bilgiye göre, eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, bankanın yeni yönetim kurulunda yer almayacak.

Hiçbir bankacılık tecrübesi olmadan bu göreve getirilmesi uzun süre konuşulan Hamza Yerlikaya’nın yerine ise Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Saydam getirildi.

AKP’de siyaset yapmış isimlerin, kamu bankalarının üst yönetimine atanması son 18 yılda adeta gelenek haline gelmişti.

ABDÜLKADİR AKSU BAĞIMSIZ ÜYE OLDU

AKP eski milletvekillerinden Abdülkadir Aksu da geçen yıl Vakıfbank’ın yönetim kurulu başkanlığına, Sadık Yakut yönetim kurulu üyeliğine getirilmişti. Edinilen bilgiye göre, bugün Abdülkadir Aksu da görevinden ayrıldı. Aksu, yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alacak.

Bankacılık ve işletmecilik alanında hiç iş tecrübesi olmayan bu isimlerin Vakıfbank’ın üst yönetimine getirilmesi, ehliyet ve liyakat açısından çok tartışılmıştı.

Banka yönetim kurulları, krediler, personel politikası, denetim ve yasal-teknik altyapıya kadar birçok başlıkta en üst karar alma organı olarak görev yapıyor. Vakıfbank Yönetim Kurulu’nun 9 üyesinin 3’ü bankacılık tecrübesine sahip değildi.

27 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Vakıfbank’ın Genel Müdürü olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih’in görevine devam edeceği öğrenildi.
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