Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomideki gidişat psikolojiyi etkiliyor /07 Ekim 2019 11:14

Ekonomideki gidişat psikolojiyi etkiliyor

Ülkede son 17 yılda 50 bin 378 kişinin intihar ettiğinin ortaya çıktı. CHP’li vekiller, artan intihar olaylarına neden olan ekonomik sorunların belirlenmesi için Meclis araştırması istedi

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, son 17 yılda, 50 bin 378 kişi hayatına son verdi. CHP, ülkede artan intihar vakalarına neden olan sosyoekonomik sorunların belirlenmesi için Meclis araştırması istedi.
Birgün'ün haberine göre TÜİK’in verilerine göre, ülkede 2013 ve 2014 yıllarında toplam 6 bin 317 intihar vakası yaşandı. 2013 yılında yaşanan intihar nedenleri arasında ilk sırayı yüzde 16,1 ile ‘hastalık’ alırken ‘geçim zorluğu’ yüzde 6,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Ekonomik nedenler ile yaşamına son verenlerin oranı 2014 yılında ise yüzde 8,4’e yükseldi. 2014-2017 yılları arasında intihar edenlerin sayısı ise 9 bin 479 ile ifade edildi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçim zorluğu çektiği için intihar edenlerin sayısında bir yılda yaşanan yüzde 1,6’lık artışın göz ardı edilmemesi gerektiğin söyledi: “AKP hükümetleri döneminde vatandaşlar haksızlığa ve ötekileştirmeye maruz kalırken bir yandan da derinleşen ekonomik kriz ile cinnetin eşiğine gelmiştir” dedi.

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CHP’li vekillerin TBMM’ye sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Toplumda derin infial yaratan intiharlar göz önüne alınarak, benzer girişimlerin önüne geçilip bu duruma sebep olan sorunların da araştırılması için önlemler alması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.”
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