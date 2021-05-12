Ekonomik çöküşün raporu

Türkiye 25 ülke içinde dış borç sebebiyle en savunmasız ülkeler sıralamasında Arjantin, Şili, Endonezya ve Venezuela ile aynı grupta yer alıyor. Faizlerin de yüksek olduğu bu ülkeler dış borcu ödemekte zorlanacak.







11 TRİLYON DOLARLIK DIŞ BORÇ





Rapora göre Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde dış borç 11 trilyon doları aştı. Çin ile birlikte geçen yıl büyüyen tek ülke olan Türkiye’de büyümenin borcun azalmasına yaramadığı belirtildi. Türkiye’nin dış borcu Gayri Safi Yurt İçi Hasıla olarak bilinen milli gelire oranı yüzde 59’u aştı.





EN SAVUNMASIZ 25 ÜLKENİN BAŞINDA TÜRKİYE VAR





Ülkelerin para birimlerinin değerleri, enflasyon, faiz oranları, büyüme, iç ve dış borç rakamlarını dikkate alarak hazırlanan raporda “Şu anda en savunmasız görünen 25 ülkeden oluşan örneklemimizdeki ekonomiler Arjantin, Şili, Endonezya, Türkiye ve Venezuela’dır. Buna ek olarak Türkiye son birkaç yılda çok sayıda büyük para birimi devalüasyonu yaşamıştır ve bir tür dış borç krizi için de olgunlaşmış olabilir” denildi.