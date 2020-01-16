Ekonomik kriz 83 milyar TL’lik vergiyi yuttu

Vergi kaybı, halkın çarşı pazara çıkıp harcama yapamadığının en önemli göstergesi olan ÖTV ve KDV'de 30 milyar lirayı aştı. Çalışanların yerine işsizlikteki artış Gelir Vergisinde 9.2 milyar liralık delik açtı.







Halk umudunu piyangoya, kazı kazana, lotoya, totoya bağlayınca, hükümet de şans oyunları vergisinden tahmin ettiğinin üzerinde vergi topladı.





Vergi gelirlerindeki devasa kayıp, ekonomik krizi bir türlü kabul etmeyen ekonomi yönetiminin krizin etkilerini önceden göremediğini ve gerekli önlemleri almadığını ortaya koydu.





Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 2019 yılı bütçe gerçekleşme sonuçlarına göre hükümet, geçen yılın tamamında halktan ve şirketlerden 756 milyar 494 milyon lira vergi toplayacağı öngörüsünde bulundu.





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, ancak ekonomi yavaşlayıp insanların geliri şirketlerin de cirosu düşünce vergi hedefi büyük ölçüde şaştı, devletin kasasına giren toplam vergi 83 milyar 183 milyon lira birden azalarak 673 milyar 314 milyon lirada kaldı.





Bu devasa kaybın yanı sıra ekonomiyi canlandırmak amacıyla bazı ÖTV ve KDV oranlarında yapılan indirimler de vergi gelirlerindeki kaybı hızlandırdı.





Vergi gelirlerinin alt kalemleri incelendiğinde, hedefteki sapmanın büyük ölçüde geliri eriyen halkın harcamalarını azaltmak zorunda kalmasından ve istihdamdaki daralmadan kaynaklandığı görüldü.





Örneğin hükümet geçen yıl, tamamına yakını çalışanlardan toplanan Gelir Vergisinden devletin kasasına 172 milyar lira gireceği hesabını yaptı. Ancak istihdam artmadığı gibi işsizlik daha da yükselince devletin kasasına hedefin 9.2 milyar lira altında vergi girdi. Gelir Vergisindeki bu erimeyi, maaş dışında serbest meslek kazançlarındaki daralma da hızlandırdı.





Aynı şekilde işsizlik ve enflasyon yüzünden geliri düşen halkın harcama yapamaması KDV ve ÖTV'de 30 milyar liranın üzerinden vergi kaybına yol açtı.