Ekonomik kriz aileleri vurdu: İcra ve boşanma dosyalarına postacılar yetişemiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ekonomik krizin topluma yansımalarını muhtarlıklara gelen icra ve boşanma tebligatları üzerinden ele aldı. Niğde Merkez’de bulunan Yukarı Kayabaşı Mahallesi muhtarını ziyaret eden Gürer, kentteki icra dosyalarının ve boşanma davalarının artışına dikkat çekti. Türkiye genelinde bireysel borçlanmanın ve icra dosyalarının giderek arttığını vurgulayan Gürer, ekonomik krizin toplumsal etkilerini somut verilerle ortaya çıkardı.



22 MİLYON 411 BİN İCRA DOSYASI

Niğde'de yalnızca bir ay içinde 1760 icra dosyasının işleme alındığını belirten Gürer, vatandaşın aldığı borcu ödeyemediğinden icralık olduğuna vurgu yaptı. Türkiye genelinde 22 milyon derdest durumda olan icra dosyası olduğunu ifade eden Gürer, "Bankalara toplamda 4 trilyona yakın kredi kartı ve bireysel kredi borcu bulunuyor. Bu tablo, ekonomik krizin her kesimi etkilediğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.



Muhtarlıkların bu süreçte icra tebligatlarıyla yoğun şekilde meşgul olduğunun altını çizen Gürer, "Muhtarlar adeta bu işle uğraşmaktan başka bir şey yapamaz hale gelmiş. Evde bulunamayan vatandaşlara ulaştırılmak üzere tebligatlar muhtarlıklara geliyor ve neredeyse tüm günlerini bu evrakları düzenleyerek geçiriyorlar" dedi. Gürer, Niğde’de Ocak 2025 de açılan 1760 icra dosyası geriye kalan 11 ayda aynı hızla gitmesi halinde Niğde’de her kesimin ciddi sıkıntı yaşayacağını vurguladı.



TEBLİGAT SAYILARINDA REKOR ARTIŞ YAŞANDI

Niğde Merkez Yukarı Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Ali İhsan Zırhlı da muhtarlıkların günlük iş yüküne dair şunları söyledi: "Bizlere genelde trafik cezaları geliyor. Bunun dışında boşanma davalarına ilişkin belgeler yoğun bir şekilde ulaşıyor. Trafik cezalarında son dönemde büyük bir artış var; neredeyse aşırı seviyelere ulaştı. İcra ve boşanmalar da büyük bir sıkıntı olarak karşımıza çıkıyor"



Muhtar Zırhlı, geçmişe göre tebligat sayılarında ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Günlük olarak yaklaşık 20-25, bazen de 30 civarında tebligat elimize geçiyor. Üç görevli postacımız var ve bu yoğunlukla başa çıkmaya çalışıyoruz. Vatandaşların bir kısmı gelip bu tebligatları alıyor, bazıları ise e-Devlet üzerinden durumunu kontrol ediyor. Ancak artış kesinlikle gözle görülür bir düzeyde" dedi.



EKONOMİK KRİZ BOŞANMALARI TETİKLİYOR

Ekonomik krizin boşanma oranlarına büyük etki ettiğinin altını çizen Ömer Fethi Gürer, "Ailelerin geçinememesi boşanmaları artırıyor. Maddi zorluklarla baş edemeyen aileler, ne yazık ki çözümü ayrılmakta buluyor. Bu durum, ekonomik krizin toplumun aile yapısını da ne kadar derinden etkilediğini gösteriyor. Niğde’de hangi muhtarlığa gitsek aynı manzarayla karşılaşıyoruz: Tebliğ Zarflar dolup taşmış durumda" şeklinde konuştu.



Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların hem bireysel hem toplumsal düzeyde ağır bir bedel ödediğini ifade eden Gürer, "Niğde’deki icra dosyalarının çoğu köylerde alınan borçlardan kaynaklanıyor. Üstelik icra işlemleri sırasında kullanılan resmi araçların maliyeti bile vatandaşın sırtına ek bir yük olarak biniyor. Bu durum, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşı daha da sıkıntıya sokuyor" ifadelerini kullandı. Gürer, ekonomik sorunların yalnızca bireysel sıkıntılara yol açmadığını, aynı zamanda ailelerin dağılmasına ve toplumsal huzurun bozulmasına da neden olduğuna dikkat çekti



KART BORCUNDA 54.7 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

17-24 Ocak haftasında vatandaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 54,7 milyar lira artış göstererek 4 trilyon 15 milyar liraya ulaştığı bilgisini de veren CHP'li Gürer, "Varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye olan borçları da eklediğimizde toplam borç 4 trilyon 147 milyar lirayı buluyor" dedi.



Kredi kartı borçlarındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını vurgulayan Gürer, "Sadece bir haftada bireysel krediler 17,1 milyar lira artarak 2 trilyon 122 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 37,6 milyar lira artarak 1 trilyon 894 milyar liraya çıktı. Bu, vatandaşın borçlanarak ayakta kalmaya çalıştığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



bireysel kredi ve kredi kartı borçlarını icra takibine aldığını belirten CHP’li Ömer Fethi Gürer, "2025’in ilk dört haftasında bu borçlar 13,6 milyar lira artarak 125,3 milyar liraya yükseldi. Ayrıca, Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu’na göre varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 62 milyar liralık batık kredi ve kredi kartı borcu var. Faiz ve icra masrafları hariç vatandaşın 187 milyar liralık borcu icralık durumda." dedi.



Adalet Bakanlığı’nın UYAP verilerine göre, 8 Şubat itibarıyla icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısının 22 milyon 411 bine ulaştığını belirten Gürer, bu rakamın ekonomik krizin vahametini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.