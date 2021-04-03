Ekonomik kriz AKP'lilere uğramıyor

Yavuzyılmaz, “Turkcell Yönetim Kurulundaki (YK) AKP’li bürokratların maaşlarını ortaya çıkardık” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:







“YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro! 2010’da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam. Kaynak: Turkcell Genel Kurul Tutanakları”













O AKP’LİLERİ TEK TEK PAYLAŞTI







Yavuzyılmaz, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinde servet kazanan AKP’lilerin isimlerini tek tek paylaştı:





Atilla Koç: 59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.







Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.





Bekir Pakdemirli: 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.





Bülent Aksu: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı





Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü





Arif Demirkıran: AKP 24. dönem Siirt Milletvekili.