Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz AKP'lilere uğramıyor /03 Nisan 2021 15:22

Ekonomik kriz AKP'lilere uğramıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olan AKP’lilerden sonra Turkcell Yönetim Kurulu’nda görev yapan ve yıllık 100 bin euro maaş aldıkları belirtilen AKP’lileri de sosyal medya hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Yavuzyılmaz, “Turkcell Yönetim Kurulundaki (YK) AKP’li bürokratların maaşlarını ortaya çıkardık” başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
“YK Başkanı yıllık net maaşı 250.000 Avro, YK Üyelerinin yıllık net maaşları 100.000 Avro! 2010’da belirlenen bu tutar, bugüne kadar aynen devam. Kaynak: Turkcell Genel Kurul Tutanakları”



O AKP’LİLERİ TEK TEK PAYLAŞTI

Yavuzyılmaz, Turkcell yönetim kurulu üyeliğinde servet kazanan AKP’lilerin isimlerini tek tek paylaştı:

Atilla Koç:  59. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı.

Hilmi Güler: 58-59 ve 60. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve halen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.

Bekir Pakdemirli: 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi.

Bülent Aksu: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı

Hüseyin Aydın: 26 Mart tarihinde görevinden ayrılan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü

Arif Demirkıran: AKP 24. dönem Siirt Milletvekili.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik kriz AKP'lilere uğramıyor Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Gergerlioğlu'nu almaya 'İşkenceci olduğunu ifşa ettiği' polisi gönderdiler

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Saadet Partisi yeni ittifakını açıkladı!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Canlı yayında görülmemiş olay!

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Ünlü isim kanlar içinde tutuklandı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

Trafikte üç tekerlekli bir arac TIR'ın altında kaldı

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

'Bu hikaye burada bitmez, bu zulüm böyle devam etmez.'

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Adalet Nöbeti'ne destek!

Adalet Nöbeti'ne destek!

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü

Öğrenci servisinde akılalmaz anlar: Geyik uyuyan öğrencinin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:38