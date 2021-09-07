Ekonomik kriz Erdoğan’ı bitirdi: Her iki turda da seçilemiyor

Yöneylem Sosyal Aras¸tırmalar Merkezi Ağustos ayı anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, olası seçimde muhalefetin adayına kaybediyor. Anket sonucuna göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile muhalefet ilk turda, diğer adaylarla da ikinci turda seçimi kazanıyor.

MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR

Yöneylem Sosyal Aras¸tırmalar Merkezi Ağustos ayı araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma 26 istatistiki bo¨lgeye bagˆlı 27 ilde 3 bin 40 kişiyle yapıldı. Kararsızlar dağıtıldığında AKP’nin oyları yüzde 31.5, CHP’nin oyu yüzde 27.1 oldu. HDP barajı geçerken MHP baraj altında kaldı. İyi Parti’nin oy oranı ise yüzde 14.7 olarak hesaplandı.

ERDOĞAN’A OY VERMEM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 56.9



Cumhurbaşkanlığı ilk turda AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini söyleyenlerin oranı 36.6, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceklerini belirtenlerin oranı ise yüzde 30.4 oldu. Hangi ittifaka oy verirsiniz sorusuna millet İttifakı cevabını verenlerin oranı yüzde 36.7 olurken, Cumhur İttifakı yanıtını verenlerinki ise yüzde 34.7’de kaldı. Erdoğan’a oy vermem diyenlerin oranı yüzde 56.9, kararsız olanların oranı ise 8.1 oldu.









EN ÇOK OYU YAVAŞ ALDI

Erdoğan Kılıçdaroğlu arasında olacak seçimlerde Erdoğan’ın oyu yüzde 38.6, Kılıçdaroğlu’nun oyu ise 42.9 olurken, İyi Parti Lideri Meral Akşener ile Erdoğan arasındaki seçimlerde ise Erdoğan yüzde 37.2, Akşener ise yüzde 45.6 oy aldı. Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında olacak bir cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın oyu yüzde 37.8 olurken İmamoğlu’nun oyu ise yüzde 48.5 olarak açıklandı. Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında olması muhtemel bir seçimde ise Erdoğan’ın oyu yüzde 34.8’e gerilerken Yavaş’ın oyu ise yüzde 50 barajını aşarak yüzde 53.8 oldu.









HALK ERKEN SEÇİM İSTİYOR

Seçimlerin ikinci tura kalması halinde hangi adaya oy verecekleri ile ilgili soruya yüzde 34.7 Erdoğan, yüzde 50.4 muhalefet adayına olarak açıklandı. Ankete katılanlara sorulan seçmen erken seçim istiyor mu sorusuna yüzde 55.2 evet derken yüzde 38.3 erken seçim yapılmasın yönünde tercih kullandı. Ankete katılanların yüzde 59.7’si Türkiye’nin kötü yönetildiği konusunda fikir beyan ederken, ülkenin iyi yönetildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 23.6 oldu.





EN BÜYÜK SORUN EKONOMİK KRİZ

Acilen çözülmesi gereken sorunlar olarak ise yüzde 41.6 ile ekonomik kriz birinci sırada , Suriyeli ve Afgan sığınmacılar yüzde 17.2 ile ikinci sırada, yüzde 16.4 ile işsizlik üçüncü sırada yer aldı. Koronavirüs salgınını sorun olarak görenler ise yüzde 11.4 oldu. Hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı yüzde 10.1 ile ilk beşte yer alan sorunlardan biri olarak açıklandı.







