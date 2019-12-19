Samanyolu Haber /Dünya / Ekonomik kriz İngiliz ordusunu vurdu /19 Aralık 2019 21:21

Ekonomik kriz İngiliz ordusunu vurdu

Ekonomik sorunlarla boğuşan İngiltere’de kriz orduyu da vurdu. İngiliz ordusunun savunma bütçesindeki açık nedeniyle bazı uçuşları ve destek gemisi sevklerini durdurabileceği öne sürüldü.

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İddia, Financial Times’ta yer aldı.Genelkurmay Başkanı Nick Carter, İngiliz ordusunun gelecek yılki bütçesindeki 1 milyar sterlinlik (yaklaşık 7 milyar 800 milyon TL) açık nedeniyle acil bir toplantı yaptı. 

Söz konusu bütçe açığının F-35’lerle ilgili alım taahhütleri ve yeni nükleer denizaltı filosu nedeniyle oluştuğu belirtiliyor. Bütçe açığı nedeniyle İngiliz ordusunun bazı uçuşları durdurması gündemde.

Ordunun destek gemisi sevkiyatlarını da durdurabileceği, aynı zamanda bazı eğitim çalışmalarını iptal edebileceği tartışılıyor.

Başbakan Boris Johnson’ın danışmanı Dominic Cummings’in savunma bütçesiyle ilgili inceleme başlattığı ve silahlı kuvvetler harcamalarında ilave kesintilere gidilebileceği belirtiliyor.

Johnson seçim öncesi “Ekonomik belirsizliklerin çok yüksek olduğu bir zamandayız” diyordu.
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