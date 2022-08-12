Samanyolu Haber /Dünya / Ekonomik kriz nedeniyle halk sokağa çıktı: 12 kişi hayatını kaybetti /12 Ağustos 2022 19:59

Ekonomik kriz nedeniyle halk sokağa çıktı: 12 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yaşanan ekonomik krizi protesto etmek için halkın gösteriler düzenlediği belirtildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Sierra Leone'de enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle 10 Ağustos'ta düzenlenen protestolarda başkent Freetown'da 13, kuzey bölgesindeki Kamakwie ve Makeni şehirlerinde 8 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Hükümetten yapılan açıklamalarda eylemlere katılanlar suçlanırken, eylemlerde 8 polisin "linç edilerek" öldürüldüğü iddia edildi. Protestoları "terör eylemi" diye olarak niteleyen Gençlik Bakanı Mohamed Orman Bangura, "Bunlar protestocu değil. Protesto ile isyan ve terör eylemleri arasında fark var. Protesto etmek, terörist gibi davranmaktan, devlete karşı gelmekten, genç polis memurlarını öldürmekten farklı" ifadelerini kullandı. Bangura eylemlerin muhalefet tarafından finanse edildiğini iddia etti.

Ülkede artan enflasyon ve giderek kötüleşen ekonomi nedeniyle 10 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde eylemler başlamış, olaylarda çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Hükümet, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Sierre Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümet olarak, her Sierra Leone vatandaşını koruma sorumluluğumuz var. Bugün olanlar talihsizdi ve araştırılacak" ifadesini kullanmıştı.
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