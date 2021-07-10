Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü /10 Temmuz 2021 10:02

Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü

Lübnan'da ülkenin başlıca iki enerji santralinin faaliyetleri durdu ve ülkenin büyük bölümü neredeyse tamamen karanlığa gömüldü.

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Santrallerde yakıtın tükenmesi nedeniyle duran faaliyet, halkın günde sadece iki saat elektrik alabildiği krizi daha da derinleştirdi.

Döviz sıkıntısı nedeniyle Lübnan, yabancı enerji tedarikçilerine ödeme yapmakta zorlanıyor.

Ülkedeki eczaneler de, yabancı ilaç ithalatçılarına ödeme yapılamaması yüzünden yaşanan ilaç sıkıntısı nedeniyle greve gitti.

Elektrik santrallerinin sahibi Electricite Du Liban (EDL) ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Deir Ammar ve Zahrani santrallerinin kapandığını açıkladı.

Petrol yüklü tankerler, sahiplerinin hesabına dolar cinsinden para transferi yapılana kadar yüklerini boşaltmayı reddediyor.

EDL ülkenin doğusundaki Zahle kentinin sakinlerine elektrik tüketim oranlarını minimuma indirmeleri çağrısında bulunda ve "Lübnan genelindeki elektrik tedarikinin süresiz olarak kesildiğini" bildirdi.

BBC Muhabiri Sebastian Usher, ülkenin büyük kısmının su dağıtımına da karne uygulamasıyla karşılaşacağını söylüyor. Su pombalama merkezleri de dizel yakıtla çalışıyor ve faaliyet gösterebilmeleri için yeterli yakıt bulunmuyor.

Lübnan son 18 aydır büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bazı yerel sağlık şirketlerinin, kanser ve kalp ilaçları tükendi.

Eczaneler, ilaç sıkıntılarını protesto etmek için Cuma günü kepenk kapattı.

Ekonomik sorunlar, nüfusun yarısının yoksulluğa mahkum olmasına yol açtı ve yolsuzluklarla ihmali protesto eden kitlesel gösteriler düzenlendi.
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