Ekonomik kriz nedeniyle Lübnan karanlığa gömüldü

Petrol yüklü tankerler, sahiplerinin hesabına dolar cinsinden para transferi yapılana kadar yüklerini boşaltmayı reddediyor.

EDL ülkenin doğusundaki Zahle kentinin sakinlerine elektrik tüketim oranlarını minimuma indirmeleri çağrısında bulunda ve "Lübnan genelindeki elektrik tedarikinin süresiz olarak kesildiğini" bildirdi.





BBC Muhabiri Sebastian Usher, ülkenin büyük kısmının su dağıtımına da karne uygulamasıyla karşılaşacağını söylüyor. Su pombalama merkezleri de dizel yakıtla çalışıyor ve faaliyet gösterebilmeleri için yeterli yakıt bulunmuyor.





Lübnan son 18 aydır büyük bir ekonomik kriz yaşıyor. Bazı yerel sağlık şirketlerinin, kanser ve kalp ilaçları tükendi.





Eczaneler, ilaç sıkıntılarını protesto etmek için Cuma günü kepenk kapattı.





Ekonomik sorunlar, nüfusun yarısının yoksulluğa mahkum olmasına yol açtı ve yolsuzluklarla ihmali protesto eden kitlesel gösteriler düzenlendi.