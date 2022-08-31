Ekonomik kriz 'Rezerv Lig'i de vurdu: İptali istendi

Kulüplerin altyapı oyuncularının oynadığı ve tecrübe kazandığı 'Rezerv Lig' uygulamasının durdurulması için Kulüpler Birliği tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yapıldığı aktarıldı.







Başvurunun nedeni ise ekonomik zorluklar olarak açıklandı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu. Kulüpler Birliği Vakfı, Rezerv Lig organizasyonunun durdurulması için Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvurdu.

Vakfın açıklamasında Süper Lig takımlarındaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B takım uygulaması talebinin bundan önceki TFF Yönetim Kurulu’yla çeşitli kez paylaşıldığı belirtildi.Yeni seçilen TFF başkanı ve yönetiminin, kulüplerden gelen bu talebe kayıtsız kalmadığının ve uzun bir süredir beklenen Rezerv Lig organizasyonunun yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken birçok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha birçok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunulmasını talep etmiştir."