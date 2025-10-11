Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz uğramamış: Diyanet TV’ye 41,4 milyon liralık ekipman alındı /11 Ekim 2025 15:21

Ekonomik kriz uğramamış: Diyanet TV’ye 41,4 milyon liralık ekipman alındı

Ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV için fahiş bir harcama daha gerçekleştirildi. Diyanet TV’nin yayın altyapısının güçlendirilmesi için 8 Ekim’de 41,4 milyon TL harcandığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Diyanet Televizyonu (Diyanet TV) için milyonlarca liralık ekipman satın alındı. Diyanet TV’nin yayın altyapısının güçlendirilmesi amacıyla alınan ekipmana 40 milyon TL’den fazla para ödendi.

Mustafa Bildircin’in Birgün‘de yayınlanan haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 8 Eylül 2025 tarihinde Diyanet TV için ihale düzenledi. Başkanlığın, “Diyanet TV Yayın Otomasyon Disk Tabanlı Kayıt Arşiv Yapım ve Yayın Sistemleri” isimli ihalesine bir şirket teklif sundu.

İhale komisyonu, Diyanet TV’ye satın alınacak ekipmanlar için gerçekleştirilen ihalede nihai kararını 8 Ekim’de verdi. 8 Ekim’de, Teratek Elektronik Sistemler Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 41 milyon 450 bin TL’lik anlaşma imzalandı.

Yayın kalitesinin ve yayın altyapısının güçlendirilmesi için 2025 yılında 41,4 milyon TL’lik ekipman satın alınan Diyanet TV’ye 2023 yılında 13,4 milyon TL, 2024 yılında ise 42,1 milyon TL’lik ekipman temin edildi.
