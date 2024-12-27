Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz üniversite eğitimini vurdu: 325 bin öğrenci okulu dondurdu /27 Aralık 2024 10:39

Ekonomik kriz üniversite eğitimini vurdu: 325 bin öğrenci okulu dondurdu

MEB'in açıkladığı verilere göre, son 5 yılda okulunu donduran üniversite öğrencisi sayısı dikkat çekici şekilde arttı. 2024 yılında 56 bin 107 üniversite öğrencisi ekonomik nedenlerle öğrenimini dondurdu. 2019-2024 döneminde bu sayı 324 bin 821’e ulaştı.

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Ekonomik kriz, üniversite öğrencilerini de derinden etkiledi. Artan geçim sıkıntıları ve mali zorluklar, yüz binlerce genci eğitimini bırakmak ya da dondurmak zorunda bıraktı. MEB’in açıkladığı verilere göre, son 5 yılda okulunu donduran üniversite öğrencisi sayısı dikkat çekici şekilde arttı.

BirGün’de yer alan habere göre CHP Milletvekili Bekir Başevirgen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e, “2019-2024 döneminde üniversite kayıtlarını donduran öğrenci sayısı kaçtır?” sorusunu yöneltti. Bakan Tekin, 2024 yılında 56 bin 107 öğrencinin okulunu dondurduğunu, son 5 yılda ise bu sayının toplamda 324 bin 821’e ulaştığını açıkladı.

Verilere göre, ekonomik krizle birlikte öğrenim donduran öğrenci sayısında dalgalanmalar yaşandı. 2019 yılında 45 bin 382 olan sayı, 2023’te 74 bin 851 ile zirve yaptı. 2024 yılında ise bu sayı bir miktar düşüşle 56 bin 107 olarak kaydedildi.

Yıllara göre üniversite öğrenimini donduran öğrenci sayıları ise şöyle:

2019: 45 bin 382
2020: 47 bin 302
2021: 37 bin 565
2022: 63 bin 612
2023: 74 bin 851
2024: 56 bin 107
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