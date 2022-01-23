Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik krizin net göstergesi: Kapanan şirket sayısı yüzde 145 arttı /23 Ocak 2022 10:10

Ekonomik krizin net göstergesi: Kapanan şirket sayısı yüzde 145 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin kapanan şirketlere dair verileri ekonomik krizi en net şekilde ortaya koydu. Aralık ayında kapanan şirket sayısı yüzde 145,8 arttı. 2021'de 17 binin üzerinde şirket kepenk indirdi.

SHABER3.COM

İşletmeler özellikle döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası zor günler geçiriyor. Ayakta kalabilmek için zam yapan firmalar ciro düşüşü yaşıyor veya kapanmak zorunda kalıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) rakamlarına göre aralıkta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 145,8 artarak 4 bin 57 oldu.

TOPLAM 17 BİN 184 ŞİRKET KİLİT VURDU

Birgün’ün aktardığına göre TOBB’un açıkladığı veriler kurdaki ‘köpük’ nedeniyle pek çok işletmenin kapandığını gözler önüne serdi. TOBB’un rakamlarına göre kapanan şirketlerin 3 bin 94’ü limited yani küçük sermayeli işletme olarak kabul edilebilir. Başka bir ifadeyle kapanan şirketlerin yüzde 76’sı küçük sermayeli. Aralıkta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış yaşandı. 2021 yılının toplamında ise 17 bin 184 şirket kapandı.
 
İMALAT SEKTÖRÜ DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan imalat sanayinin üretime devam etmesi için yaptığı ithalat daha da pahalı hale geldi. Ancak üretimde ithalatın payı öyle büyük ki toplam ithalat içerisinde aramalı ithalatının payı yüzde 80 civarında. Üretici enflasyonundaki artış aralık ayında imalat sektöründe çalışan 526 işletmenin kepenk indirmesine neden oldu.

EN ÇOK KAYIP TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE

Kapanan şirket sayısı en fazla toptan ve perakende ticaret işletmelerinde meydana geldi. TOBB verilerine göre aralıkta toptan ve perakende ticaret yapan 1179 şirket kapandı. Uzun süredir borç krizinde olan inşaat sektöründe ise aralık ayında 642 şirket kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre inşaat sektörüne ait 30,1 milyar lira tutarındaki borcu bankalar tarafından takibe alınmış durumda.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomik krizin net göstergesi: Kapanan şirket sayısı... Sonraki Haber >>

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Burdur’da camiye giren kadın ‘açız’ diye isyan etti

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?

Taşlar yerine oturdu! Herkes bu videoyu konuşuyor: Nedir bu Kulakçık?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:33