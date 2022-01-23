Ekonomik krizin net göstergesi: Kapanan şirket sayısı yüzde 145 arttı

İşletmeler özellikle döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası zor günler geçiriyor. Ayakta kalabilmek için zam yapan firmalar ciro düşüşü yaşıyor veya kapanmak zorunda kalıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) rakamlarına göre aralıkta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 145,8 artarak 4 bin 57 oldu.







TOPLAM 17 BİN 184 ŞİRKET KİLİT VURDU





Birgün’ün aktardığına göre TOBB’un açıkladığı veriler kurdaki ‘köpük’ nedeniyle pek çok işletmenin kapandığını gözler önüne serdi. TOBB’un rakamlarına göre kapanan şirketlerin 3 bin 94’ü limited yani küçük sermayeli işletme olarak kabul edilebilir. Başka bir ifadeyle kapanan şirketlerin yüzde 76’sı küçük sermayeli. Aralıkta bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 145,8, kapanan kooperatif sayısında yüzde 122,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 63,3 oranında artış yaşandı. 2021 yılının toplamında ise 17 bin 184 şirket kapandı.





İMALAT SEKTÖRÜ DİKKAT ÇEKTİ





Öte yandan imalat sanayinin üretime devam etmesi için yaptığı ithalat daha da pahalı hale geldi. Ancak üretimde ithalatın payı öyle büyük ki toplam ithalat içerisinde aramalı ithalatının payı yüzde 80 civarında. Üretici enflasyonundaki artış aralık ayında imalat sektöründe çalışan 526 işletmenin kepenk indirmesine neden oldu.





EN ÇOK KAYIP TOPTAN VE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE





Kapanan şirket sayısı en fazla toptan ve perakende ticaret işletmelerinde meydana geldi. TOBB verilerine göre aralıkta toptan ve perakende ticaret yapan 1179 şirket kapandı. Uzun süredir borç krizinde olan inşaat sektöründe ise aralık ayında 642 şirket kapandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun verilerine göre inşaat sektörüne ait 30,1 milyar lira tutarındaki borcu bankalar tarafından takibe alınmış durumda.



