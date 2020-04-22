Samanyolu Haber /Dünya / Ekonomik olarak bitik olan İran coşkuyla 'askeri uydu' fırlattı /22 Nisan 2020 10:53

Ekonomik olarak bitik olan İran coşkuyla 'askeri uydu' fırlattı

ABD ambargosuyla büyük ekonomik kriz yaşayan, petroldeki aşırı düşüşle gelir kaynakları tükenen İran'da Devrim Muhafızları örgütü ülkenin ilk askeri uydusunun başarılı bir şekilde yörüngeye oturtulduğunu açıkladı.

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Dünyanın korona virüsle mücadele ettiği dönemde İran odaklandığı kendi gündemini hayata geçirmeye devam ediyor. Ülke içinde üretilen ilk askeri uydusunun Devrim Muhafızları Kava Kuvvetleri tarafından yörüngeye fırlatıldığı belirtildi. 

İsminin 'Qassed' olduğu açıklanan çok kademeli roketle fırlatılan 'Noor 1' (Nur 1) uydusu, İran'da lokasyonu belirtilmeyen ancak İran'ın merkezindeki bir çölde bulunan üsten havalandığı ve 425 kilometre yükseklikte olduğu belirtildi.

Mehr haber ajansı tarafından aktarılan habere göre, bu fırlatma İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun yıl dönümünde gerçekleşti. Devrim Muhafızları'nın hava kuvvetleri, İran tarafından geliştirilen bir dizi uzun menzilli füze ve uydu fırlatma aracına sahip.
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