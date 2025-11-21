Samanyolu Haber /Gündem / Ekonominin bittiğini gösteriyor: 10 ayda 23 binden fazla şirket kapandı /21 Kasım 2025 12:43

Ekonominin bittiğini gösteriyor: 10 ayda 23 binden fazla şirket kapandı

TOBB verilerine göre ekimde Türkiye’de 10 bin 647 şirket ve kooperatif kuruldu, buna karşılık kapanan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Ocak–ekim döneminde kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 azalarak 91 bin 488’e gerilerken, kapanan şirket sayısı yüzde 10,7 artışla 23 bin 506’ya yükseldi. Veriler, yeni kurulan şirketler sürse de şirket kapanışlarındaki belirgin artışın ekonomik baskıyı iş dünyasına güçlü biçimde yansıttığını göstermesi bakımından önemli.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 7,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,6, kooperatif sayısı yüzde 4,4 arttı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 15,1, kooperatif sayısı yüzde 19,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,8 yükseldi. Ekimde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 2,8, kooperatif sayısı yüzde 39,8 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 10,2, kooperatif sayısında yüzde 9,9 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,6 azalış kayıtlara geçti.

Türkiye’de bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 91 bin 488’e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı, yüzde 10,7 artışla 23 bin 506’ya yükseldi.

Peki bütün bu rakamlar ne anlama geliyor?

Verilere göre 10 ayda kurulan şirket sayısı biraz düşmüş, kapanan şirket sayısı ise çift haneli oranla artmış. Bu, ‘iş kurma iştahının zayıfladığını, şirketler açısından mevcut ekonomik şartlarda ayakta kalmanın zorlaştığını’ gösteriyor. Yüksek enflasyon, artan maliyetler, kira, enerji, krediye erişim zorluğu derken küçük–orta ölçekli işletmeler için marjlar iyice daralmış durumda. Bu ortamda zayıf olan işletmelerin kapanması, yenilerin ise daha temkinli kurulması Türkiye koşullarında sürpriz değil! 23 bini aşan kapanış ekonominin çok kırılgan, “deneme–yanılma” ağırlıklı ve riskli olduğunu gösteriyor.
