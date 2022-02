Ekonominin dizginleri koptu

Vatandaş çareyi tüketimi kısmakta buldu





3 kişiden birinin borcu arttı





Sözcü'den Saime Başçı'nıngöre, Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi boyunca, ekonomik kriz Türkiye'de tüm gündemlerin önüne geçerken, 10 kişiden 9'unun “en önemli sorun ekonomi” dediği bugünlerde toplumun yüzde 70'i TL'nin değer kaybedeceğini düşünüyor. Asgari ücretteki zammı toplumun yüzde 80'i yetersiz bulduğunu açıkladı.Ekonomi için “Sonbahardan itibaren zaten öncesinde zor zapt olan ekonominin zincirinden boşaldığını gördük” ifadelerini kullanan Ipsos CEO'su Sidar Gedik, halkın yüzde 56'sının kötüye gitmesini beklediği ekonomik gelişmelerin 2022'nin ana gündemi olacağını kaydetti.Son bir yıldır gerçekleşen tüm araştırmalarda ekonominin tarihte hiç olmadığı kadar baskın bir şekilde halkın gündeminde yer aldığını aktaran Gedik, şu değerlendirmeyi yaptı:“Katılımcılar, bizim bu soruyu sorduğumuz yıllar boyunca herhangi bir problemde görmediğimiz kadar baskın bir şekilde ülkenin en büyük sorunu ekonomidir diyorlar. Neredeyse her on kişiden dokuzu bu düşüncede. Korkunç terör saldırıları ile sarsıldığımız dönemde terör, salgın korkusu ile evlerimize kapandığımız dönemde Covid-19 bile bu derece baskın bir resim oluşturmamıştı. Bu seviyede ağırlık oluşturan bir sorunun gelecek yıla damga vuracak gündem maddesi olacağını öngörmek zor değil” değerlendirmesini yaptı.Gedik, gelinen noktada, toplumun yüzde 82'sinin döviz kurundaki artışın yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediğini belirttiğini aktardı.Asgari ücret ve memur maaşı ile geçinenler açısından tasarruf yapmanın neredeyse imkansız hale geldiğini kaydeden Sidar Gedik, araştırmaların vatandaşın tüketimden kısacağına işaret ettiğini aktardı. “Cep telefonu, TV- beyaz eşya, tablet, bilgisayar gibi ürünlerin alımları ya tamamen iptal ediliyor ya da erteleniyor” bilgisini veren Gedik, vatandaşların yarısının tatlı-tuzlu atıştırmalık, kişisel bakım ürünleri gibi hızlı tüketim kategorilerinde tüketimlerini azaltacaklarını anlattı.Ipsos araştırmasına göre borçlular arasında her üç kişiden biri, son bir ay içinde borcunun arttığını belirtiyor. Borcunu zamanında ödeyemeyen ya da nadiren zamanında ödeyebilenlerin oranı yüzde 35. Bu nedenle de özellikle düşük gelir gruplarındaki maaş artışlarının hayat standardını korumak-yükseltmek yerine borç kapatmaya ve temel ihtiyaç maddeleri ile ilgili mecburi tüketime yönleneceği kaydediliyor.