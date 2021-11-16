Ekonominin geldiği nokta: 50 yıllık Profilo iflas etti

Kamhi Ailesi’ne ait iki şirketi hakkında iflas kararı verildi. Grubun eski avukatı Sümer Altay’ın vekâlet ücreti için açtığı davada, Profilo Holding A.Ş. ve Profilo Sanayi A.Ş. için iflas kararı çıktı.







Geçen yıl hayatını kaybeden Jak Kamhi’nin, kiralık küçük bir iş yerinde temelini attığı ve yıllar içinde beyaz eşya sektörünün güçlü oyuncularından biri konumuna gelen Profilo’yu iflasa sürükleyen davayı, şirketin eski avukatı açtı.





Kronos'un haberine göre Profilo Grubu şirketlerinin avukatlığını üstlenen, kurucu Jak Kamhi ile de yakın ilişkisi olan avukat Sümer Altay, takip ettiği önemli bir dosyadaki vekâlet ücreti ödenmediği gerekçesi ile grup ile karşı karşıya geldi. Altay, vekâlet ücretinin ödenmesi için girişimde bulundu ancak olumlu bir sonuç elde edemedi.





ALTAY’IN ALACAĞI 2,5 MİLYON TL







Avukat Altay bu kez, 2.5 milyon liralık alacağı için Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye karşı Iflas davası açtı. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme depo kararı verdi.





Depo kararına rağmen ödeme yapılmayınca Profilo için kaçınılmaz sona gidildi. 11 Kasım 2021 Perşembe gün yapılan duruşmada Altay’ın avukatları “Borç ödenmedi. Davalıların ayrı ayrı iflasına karar verilsin.” dedi.





Mahkeme 11 Kasım günü saat 13.40 itibarıyla 104 milyon TL sermayeli Profilo San. ve Tic. A.Ş. ile, 65 milyon TL sermayeli Profilo Holding A.Ş.’nin iflasına karar verdi.





ACIMAN: KARAR DOĞRU DEĞİL





Kararın doğru olmadığını savunan Profilo Holding CEO’su Dani Sami Acıman, Hürriyet’e verdiği mülakatta, “Yerel mahkemenin kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu karar, bilirkişi raporlarına aksi yönde çıktı. Karara itiraz edeceğiz, karar bozulacaktır.” dedi.





Profilo Grubu’nun en önemli iki şirketinin iflasına yol açan davayı açan Sümer Altay ise şunları dile getirdi: “Ben Profilo’nun başka bir dosyasında avukatlık yaptım. 13 yıl önce açtığımız çok önemli bir dava bu. Kazanma yolunda olduğumuz bir dosyaydı. Bu davadan alındım. Benim de vekâlet ücretim söz konusuydu. Profilo Holding ve Profilo Sanayi AŞ de bu alacağıma kefil oldu. Davacı açtık ve kazandık. Ancak, parayı tahsil etmem mümkün görünmüyor.”







1965 YILINDA JAK KAMHİ TARAFINDAN KURULDU





Söz konusu iki şirketin kuruluş tarihi ise yarım asrı devirmiş durumda. Profilo Sanayi A.Ş. 1965 yılında kurulurken, Profilo Holding A.Ş.’nin kuruluşu ise 1971 olarak kayıtlarda yer alıyor.





Mahkemenin verdiği iflas kararı sonrası süreç şu şekilde işleyecek: Her iki şirket için da tasfiye sürecine geçilecek. İstanbul İflas Müdürlüğü iki şirketin de tasfiyesini yürütecek.





Teşkil edilecek iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Anılan borçlar arasında kamunun vergi ve prim alacakları söz konusu. Mahkemenin verdiği iflas kararına itiraz hakkı da var. Ancak bu itiraz, tasfiye sürecinin yürütülmesine engel değil.