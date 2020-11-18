Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomist Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt /18 Kasım 2020 19:50

Ekonomist Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bu konuda istişareye özel önem veriyoruz" sözlerine ekonomist Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi: "Açıklamaların önemi yok. Yarın Çatır-Çatır Faiz arttırılacak."

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekonomi şurasında konuşan Erdoğan, "Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Twitter hesabından paylaşımda bulunan ekonomist Demirtaş, "Açıklamaların önemi yok. Yarın Çatır-Çatır Faiz arttırılacak. ... Asıl soru şu: Madem yarın Faiz Çatır Çatır arttırılacak. Neden bu kadar beklendi? Zamanında yapılsa daha AZ faiz artışıyla kurtulurduk. Artmazsa ne olacak? O zaman ileride DAHA da fazla artırmak zorunda kalınacak" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yarın (19 Kasım) yapılacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak.

Erdoğan faiz ile ilgili açıklamalarında şunları söylemişti:

"Bu arada özellikle yüksek faiz sebebiyle üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri olan sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. Peki üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil.

Peki ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız lazım ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş dünyamızla ve onların temsilcileri olan sizlerle istişare etmeye özel önem veriyoruz. Aldığımız tüm kararlarda, attığımız tüm adımlarda sizlerle birlikte oluşturduğumuz ortak akıldan faydalanıyoruz. Sektörlerimizin ve şehirlerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini sizlerle birlikte konuşuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm yolları geliştiriyoruz.

Her oda ve borsamız kendi üyelerine çağın gerektirdiği en ileri hizmetleri vermenin yanında Türk ekonomisine de çok önemli katkılarda bulundu. Ben birçok sanayici, birçok iş adamlarımızla oturup konuştuğumuzda hepsi nasıl battığını, nasıl bittiğini anlatırken hep bana şunu söylerlerdi, neydi o? 'Beni faiz batırdı, beni faiz bitirdi, şu kadar faiz ödedim, şu kadar faiz ödüyorum' bunu söyleyen insanlara zulmetmek var mıdır. İnşallah biz bunları da tersine çevireceğiz, bundan sonra da sizlerin azmi, çalışkanlığı, dirayeti ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz."

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