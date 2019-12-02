Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomist Devrim Zelyut gözaltında /02 Aralık 2019 12:39

Ekonomist Devrim Zelyut gözaltında

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, şahsi Twitter hesabından gözaltına alındığı duyurdu. Zelyut, "Teröristlik yapıyormuşum. Terör savcısını bekliyoruz." dedi..

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Hakkında Cumhurbaşkanlığı'na ihbarda bulunulduğu gerekçesiyle sabah saatlerinde evine baskın düzenlenen ekonomist Evren Devrim Zelyut, Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından gözaltında alındı.

Zelyut’un terörle mücadele savcısına ifade vermek için beklediği öğrenildi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Evren Devrim Zelyut, şöyle yazdı: "Teröristlik yapıyormuşum. Basın savcısı konuyla ilgilenmiyor. Terör savcısını bekliyoruz. Ne günlere kaldık."

Evren Devrim Zelyut, YouTube'da "Avrasya Yatırım" isimli kanalda ekonomi analizleri yayımlıyordu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin sosyal medyada yayımlanan ekonomiye dair yorumlarda geçen eleştiri ya da tahminleri terör propagandası olarak değerlendirmeye hazırlandığı iddia edilmişti,
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