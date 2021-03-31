Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomist Kahveci'den hükümete uyarı /31 Mart 2021 19:32

Ekonomist Kahveci'den hükümete uyarı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gece yarısı müdahalesi ile Merkez Bankası Başkanı'nın son 21 ayda dört kez değiştirilmesinin ardından piyasalarda yaşanan dolar şokunun yankıları sürüyor.

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Dolar, TL karşısında tarihi zirve yaparak 8.50'yi, euro ise 10 TL'yi aştı. İktidar bu durum karşısında kendisini, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız için saldırıyorlar şeklinde yorumlarken, ekonomist İbrahim Kahveci, Ağbal'ın görevden alınmasının ekonomiye maliyetinin ağır olduğunu söyledi.

Karar TV'ye konuk olan Kahveci, "İstanbul Sözleşmesi'nden çıktığımız için saldırıyorlar' diyorlar. Saldıran yok, kaçıyorlar. Yabancı yatırımcı kaçıyor. 6 milyar dolar piyasalardan çekildi. Ekonomi olarak çıkmaz sokakta düz duvara tırmanıyoruz. Bir sonuç çıkmaz ama tırmanmaya çalışıyoruz" dedi.

AKP rejiminin Kanal İstanbul projesi konusundaki tüm uyarılara kulak tıkayarak projeyi başlatacakları yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Kahveci, "Kanal İstanbul Türkiye'yi bitirecek" ifadelerini kullandı.

Kahveci'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Kanal İstanbul için ilk kazma vurulduğunda İstanbul'u terk edin. Kanal İstanbul kazıldığı an İstanbul'da gayri menkul fiyatları 1-2 yıl içerisinde çok hızlı çöker. Kanal İstanbul, Türkiye'yi bitirecektir. Kanal İstanbul ile ilgili, Avrupa yakasında ilk kazma vurulduğunda, bütün gayri menkullerinizi satın gidin. İstanbul'u terk edin. İşiniz varsa kirada kalın ama gayri menkulünüzü satın.

Kanal İstanbul o gayri menkullerinin değerini tamamen bitirecek. Çünkü İstanbul'da su havzasını bırakmayacak, su olmayacak. Avrupa yakası bitecek. Kanal İstanbul kazıldığı an İstanbul'da gayri menkul fiyatları 1-2 yıl içerisinde çok hızlı çöker.

Geniş tanımlı işsizlik ile Türkiye'de işsiz sayısı 11 milyonu geçecektir. Gençler ya anne babalarını ikna edecek yada ömürleri bitecek. Diyecekler ki 'sizin bu siyasi tutkunuz bizim geleceğimizi bitiyor'. Eğer böyle devam ederse bizim gençlerde dünyanın çeşitli yerlerde temizlik yapacak."

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